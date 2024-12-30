الزمالك ينفرد بقمة الدوري المصري

حقق فريق الزمالك فوزه الأول تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس بالتغلب على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري لكرة القدم، اليوم الأحد.

استفاد الزمالك من النقص العددي لمنافسه بعد طرد عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 57.

وتقدم الفريق الأبيض بهدف سجله مهاجمه ناصر منسي بضربة رأس في الدقيقة 66 بعد كرة بينية من عبد الله السعيد، وتمهيد من زميله الآخر عمر جابر.

وفي الدقيقة 72 سجل الزمالك هدفه الثاني بتسديدة لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" التي اصطدمت بلاعب الاتحاد السكندري كريم الديب وغيرت مسارها وسكنت شباك فريقه .

واحتفل الزمالك بأول فوز تحت قيادة جروس الذي عاد لقيادة الفريق في ولاية ثانية خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبدأ المدرب السويسري مشواره مع الزمالك بتعادلين أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1/1 وطلائع الجيش بنتيجة 2/2 قبل الفوز على الاتحاد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة لينفرد بقمة جدول الترتيب مؤقتا بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط في المركز السابع.