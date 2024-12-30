شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس «ADIB»

تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بعد تعادله المثير مع النصر 5-5 في إياب ربع النهائي، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، وضرب الفرسان موعداً في المربع الذهبي مع الشارقة الذي تأهل بدوره على حساب الوحدة.

دخل النصر المباراة مدافعاً عن حظوظه وحاول التحكم في مجرياتها مبكراً، إلا أن شباب الأهلي حصل على ضربة جزاء حولها كارتابيا إلى هدف في الدقيقة 23، وأضاف هدفاً ثانياً بواسطة مؤنس دبور في الدقيقة 44.

وجاء الشوط الثاني مثيراً وحافلاً بالأهداف، حيث نجح النصر في تقليل الفارق عن طريق عادل تاعرابت في الدقيقة 50 ورد شباب الأهلي بهدف ثالث حمل توقيع دبور في الدقيقة 55 قبل أن يقلل النصر الفارق مرة أخرى، لكن بنيران صديقة عندما حوّل المدافع رينان فيكتور الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، وتواصلت العروض الهجومية من الفريقين بتسجيل شباب الأهلي الهدف الرابع بواسطة هدافه دبور في الدقيقة 66، فيما أضاف النصر ثلاثية بأقدام علي مبخوت في الدقيقة 70 ومروان أزرقان في الدقيقتين 73 و75 ما أشعل المباراة في الدقائق الأخيرة التي شهدت هدفاً سادساً لشباب الأهلي سجله ماتيوس ليما (90+2).

على جانب آخر، أصبح الشارقة أول المتأهلين للدور نصف نهائي البطولة ذاتها، بعد الفوز على ضيفه الوحدة 4-2 في مباراة الإياب التي جرت باستاد الشارقة، ليعوض خسارته ذهاباً بهدف دون رد ويزيد عليها بفارق الأهداف، وجاء تأهل الشارقة بعد مباراة مثيرة، انتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل 5 أهداف أخرى للفريقين.

على جانب آخر، تقام اليوم مباراتان ضمن إياب الدور ذاته، وستحددان الفريقين المتأهلين إلى نصف النهائي، تجمع الأولى بني ياس بضيفه الوصل عند الرابعة و55 دقيقة، ويلتقي في المواجهة الثانية الجزيرة وضيفه العين عند السابعة و45 دقيقة، في مسك ختام مواجهات عام 2024، ما يضاعف رغبة كل فريق في كتابة نهاية سعيدة قبل بدء العام الجديد.