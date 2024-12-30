«مانشستر سيتي» يستعيد نغمة الفوز ويهزم «ليستر» بهدفين نظيفين

تنفس مانشستر سيتي حامل اللقب الصعداء بعض الشيء بتحقيقه فوزه الثاني فقط في آخر 14 مباراة، ضمن جميع المسابقات، وذلك بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 2 - 0، أمس، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ودخل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقاء وهو في وضع معنوي صعب، بعد الاكتفاء بفوز يتيم في آخر 13 مباراة، ضمن كافة المسابقات، وكان ضد نوتنغهام فورست 3 - 0 ضمن المرحلة 14 من الدوري الممتاز.

وخاض حامل اللقب اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة، وبفوزه التاسع في الدوري هذا الموسم، أنهى سيتي العام بشكل إيجابي إلى حد ما، ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، على أمل أن يمنحه ذلك الدفع المعنوي اللازم للخروج من كبوته.