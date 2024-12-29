ليلة تاريخية لصلاح.. ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية في ويستهام

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره في موسمه الاستثنائي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ويستهام يونايتد 5 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة خيالية من صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 44.

ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وصار (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، فيما تكفل (البديل) البرتغالي ديوجو جوتا بإحراز الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 84، من صناعة صلاح، الذي عزز صدارته أيضا لقائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 45 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نوتينجهام فورست، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه هي الخماسية الثانية التي يحققها ليفربول أمام ويستهام، بعدما سبق له أن تغلب 5 / 1 على الفريق الملقب بـ(المطارق) بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في سبتمبر/أيلول الماضي.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث أضاع ويستهام فرصة افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، فبعد خطأ فادح من دفاعات ليفربول وصلت الكرة لجارود بوين الذي انطلق في اتجاه المرمى مررا كرة من يسار منطقة الجزاء قابلها لوكاس باكيتا بتسديدة من يمين المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

وسرعان ما رد ليفربول بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، حيث أرسل كودي جاكبو كرة عرضية من جهة اليسار، قابلها محمد صلاح، المنفرد بالمرمى بتسديدة من على حدود المنطقة جهة اليمين ولكن ابعدها ألفونس أريولا، حارس مرمى ويستهام بشكل رائع من يسار مرماه.

وأرسل صلاح تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثامنة، لكن الكرة مرت من أمام رأس جاكبو بغرابة شديدة.

وأضاع كورتيس جونز فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 17، حينما تلقى تمريرة ساحرة من صلاح، جعلته في وضع انفراد بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة في جسد أريولا.

وواصل أريولا تألقه بعدما تصدى لتسديدة من يسار المنطقة بواسطة لويس دياز في الدقيقة 23، ليبعد الكرة إلى ركنية أسفرت عن ضربة رأس من النجم الكولومبي ذهبت إلى ركلة مرمى.

وترجم ليفربول سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل دياز هدفا للفريق الأحمر في الدقيقة 30.

وحاول لويس دياز تمرير كرة بينيه فارتطمت الكرة بفلاديمير سوفال، مدافع ويستهام، وعادت للاعب الكولومبي مرة أخرى ليجد نفسه منفردا، بالمرمى فسدد كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

وعاد دياز لتهديد مرمى ويستهام بتسديدة منن خارج المنطقة في الدقيقة 33، كان لها أريولا بالمرصاد، ليرد ويستهام بهجمة سريعة في الدقيقة 35، حيث أرسل محمد قدوس تمريرة عرضية من الطرف الأيمن ، قابلها كارليس سولير بضربة رأس، ذهبت سهلة ليد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

وكاد قدوس أن يدرك التعادل لويستهام في الدقيقة 39، حينما أطلق قذيفة زاحفة من خارج المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في باطن القائم الأيسر، قبل أن ترتد مرة أخرى لداخل الملعب.

وسرعان ما عاقب ليفربول قدوس على ضياع فرصته، بعدما أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 40.

وتسلم صلاح تمريرة عرضية من جهة اليمين، ليراوغ فلاديمير كوفال بطريقة ساحرة ومرر لجاكبو داخل المنطقة، ليسدد اللاعب الهولندي، ويضع الكرة على يسار أريولا لتعانق الشباك.

واستغل ليفربول حالة الارتباك التي أصابت مدافعي ويستهام، عقب الهدفين، ليضيف صلاح الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 44.

ومرر كورتيس جونز الكرة لصلاح، المتمركز على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين، ليسدد تصويبة أرضية زاحفة بالقدم اليسرى سكنت أسفل يسار المرمى.

وأضاع صلاح فرصة أخرى لتعزيز النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث انطلق بهجمة مرتدة من جهة اليمين وانهاها بتسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء لكن أريولا أريولا تصدى للكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة.

واصل ليفربول نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، حيث أهدر صلاح فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 47، بعدما تلقى تمريرة أمامية لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من على يمين المنطقة، لكن أريولا أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

وعاد صلاح لتهديد مرمى ويستهام بتسديدة أخرى من يمين المنطقة في الدقيقة 49، ذهبت إلى ركلة مرمى، لتشهد الدقيقة 54 الهدف الرابع لليفربول عبر ترينت أليكسندر أرنولد.

وأطلق ألكسندر أرنولد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتغير الكرة اتجاهها في الهواء بعدما اصطدمت بدفاع ويستهام وسكنت يسار المرمى.

وأهدر صلاح فرصة أخرى في الدقيقة 66، حينما سدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، قبل أن يضيع ديوجو جوتا فرصة أخرى في الدقيقة 69، عندما تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، أبعدها أريولا بقبضة يده، لتصل الكرة للاعب البرتغالي، الذي سدد دون مضايقة من داخل المنطقة، لكن الحارس الفرنسي أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

ووقف سوء الحظ أمام قدوس مرة أخرى، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لعرضية من الطرف الأيسر في الدقيقة 75، لكن الكرة ارتطمت في العارضة.

وأضاع صلاح فرصة أخرى لليفربول في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة، حيث استقبل تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، لكنه أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى.

وكاد فيرجيل فان دايك أن يضيف هدفا خامسا لليفربول في الدقيقة 83، حيث سدد من على حدود المنطقة، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها أريولا بسهولة.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد الهدف الخامس لليفربول عن طريق جوتا، حيث قاد صلاح هجمة مرتدة للضيوف وانطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يرسل الكرة للنجم البرتغالي، الذي سدد من على يسار المنطقة، واضعا الكرة على يسار أريولا وتحتضن الشباك.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز كاسح لليفربول بخماسية بيضاء على ويستهام.