نهائي بطولة «خليجي زين 26» السبت

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لبطولة «خليجي زين 26» لتقام السبت المقبل بدلاً من الجمعة، مع الإبقاء على موعدي وملعبي مباراتي الدور نصف النهائي اللتين تجمعان المنتخب السعودي مع نظيره العماني في الساعة 06:30 مساء غد الثلاثاء على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات، ومنتخب الكويت مع منتخب البحرين في الساعة 09:45 مساء اليوم ذاته على استاد جابر الدولي.

وأكد خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن اجتماع اللجنة لم يناقش مقترح تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي لأن اللجنة ارتأت أن تبقي مواعيد المباراتين وملعبيهما كما هما. وأضاف: اللجنة وافقت على مقترح تأجيل النهائي يوماً واحداً من أجل منح المنتخبين المتأهلين إلى المباراة النهائية المزيد من الراحة، مؤكداً أن اتحادات المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي وافقت جميعها على هذا المقترح.