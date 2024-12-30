كاساس يتحمل خروج العراق.. وولد علي يبارك لجماهير اليمن

أعلن الإسباني كاساس مدرب منتخب العراق، تحمله مع الجميع مسؤولية الخروج من منافسات «خليجي 26» والفشل في الحفاظ على اللقب الذي تحقق في النسخة الماضية، وقال: البطولة كانت فرصة للدفع بأكثر من لاعب للوقوف على مستواه، بعد أن تعذر الاستعانة بجميع اللاعبين لأسباب مختلفة، مؤكداً أن خروج «أسود الرافدين» من البطولة لن يؤثر على مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم 2026 التي قطع فيها المنتخب العراقي فيها شوطاً طويلاً باحتلاله المركز الثاني في المجموعة بعد 6 جولات، مبيناً أن ركلة الجزاء التي سجل منها المنتخب السعودي الهدف الأول كانت نقطة تحول في المباراة التي انتهت بفوز السعودية 3-1 وتأهلها إلى الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي زين 26».

وقال: ودعنا البطولة بهذه الخسارة بسبب المعاناة من عدة غيابات أثرت على أداء المنتخب في البطولة، مشيراً إلى أن مواجهة السعودية كانت صعبة جداً في ظل تلك الغيابات.

بينما قدم الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن التهنئة إلى الجماهير اليمنية المتعطشة للفوز في بطولات كأس الخليج بعدما حقق الانتصار على المنتخب البحريني بهدفين مقابل هدف وحرم «الأحمر» من الحصول على العلامة الكاملة، وقال: أهدي الفوز الثمين للاتحاد اليمني لكرة القدم، وإلى الجماهير الوفية المحبة لكرة القدم اليمنية، وإلى اللاعبين الذين قدموا أفضل ما لديهم في المباراة وتوجوه بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وأشار مدرب اليمن إلى أن فريقه جاء للبطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وبالفعل نجحنا في ذلك وحقق فوزه الأول الذي سيكون بمثابة الانطلاقة إلى الاستحقاقات المقبلة.