مرزوق الغانم يقيم وليمة على شرف الوفود الخليجية

أقام مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق الرئيس الفخري لنادي الكويت، وليمة فاخرة على شرف الوفود الخليجية المشاركة في كأس الخليج الـ 26 في الكويت، بحضور عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الشباب القطري رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، والأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير المملكة لدى الكويت، والشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي، ورؤساء الاتحادات الخليجية.

ورحب مرزوق الغانم بالأسرة الرياضية الكويتية والخليجية، بمناسبة استضافة الكويت للبطولة الخليجية العزيزة على قلب كل خليجي، موضحاً أنها ليست مجرد بطولة، بل عرس خليجي تختلف عن كل بطولات العالم، حيث الحفاوة والترحيب بالأشقاء والضيوف، وهذا الأمر أهم عوامل واستمرار بطولة الخليج.

وأضاف الغانم: «منذ انطلاق النسخة الأولى وحتى النسخة الحالية من «خليجي 26» حدثت العديد من المتغيرات الإيجابية منها البنية التحتية، التي تتطور من نسخة إلى أخرى، ووسائل الإعلام والإقامة وأعداد الجماهير علامات أصبحت بارزة في بطولات الخليج، وأعتقد أن هذا التطور هو ما منحنا شرف تنظيم قطر الشقيقة مونديال 2022، وقريباً سنتشرف جميعاً بتنظيم الشقيقة السعودية نسخة كأس العالم 2034، وأثق أننا بفضل الله سنرى نسخة متميزة من كل الوجوه».