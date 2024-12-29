نوتنجهام يسقط إيفرتون بثنائية في عقر داره ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي

أحرز كريس وود ومورجان جيبس-وايت هدفين ليمنحا نوتنجهام فورست الفوز 2-صفر على إيفرتون اليوم الأحد والتقدم نحو المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أداء رائع آخر خارج أرضه.

ورفع الفوز رصيد فورست إلى 37 نقطة من 19 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي خاض مباراتين أقل وسيواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم، ومتقدما بنقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثالث، الذي لن يلعب أي مباراة حتى أول أيام العام الجديد.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 15 عندما مرر كريس وود كرة طويلة إلى أنتوني إيلانجا، ليحولها الجناح السويدي برأسه إلى زميله وود، الذي تهيأت الكرة أمامه ليرسلها بمهارة من فوق الحارس المتقدم جوردان بيكفورد إلى داخل الشباك.

وسجل جيبس-وايت الهدف الثاني مرور ساعة من اللعب عندما أنقذ وود هجمة مرتدة، كان بالإمكان الا تكتمل، وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها جيبس وايت في المرمى.

ولم يتمكن إيفرتون من العودة في النتيجة مسيرته الخالية من الهزائم في أربع مباريات.