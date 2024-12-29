نابولي يفوز على فينزيا ويتشارك صدارة الدوري الإيطالي مع أتالانتا

فاز نابولي على ضيفه فينزيا 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أتالانتا المتصدر، والذي سقط في فخ التعادل 1/1 أمس السبت مع مضيفه لاتسيو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويتفوق نابولي بفارق نقطة عن إنتر ميلان، حامل اللقب، صاحب المركز الثالث، والذي لديه مباراة لم تكتمل مع فيورنتينا، كما يبتعد بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فينزيا عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ثلاث نقاط عن مونزا صاحب المركز العشرين والأخير.

وسجل جياكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 78.