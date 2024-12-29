غوارديولا يعادل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي

عادل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إنجازا تاريخيا بعد قيادته "السيتي" خلال مباراة ليستر سيتي اليوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المباراة تحمل الرقم 500 لغوارديولا مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، ليصبح أول مدرب يصل لهذا الرقم مع فريق بالدوري الإنجليزي، بعد أن وصل له ديفيد مويس من قبل مع إيفرتون عام 2013.

ويعاني حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا من تراجع مثير للقلق في مستواه، مما يجعل آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا معلقة بخيط رفيع.

وتمكن الفريق من تأمين خمس نقاط فقط من آخر تسع مباريات بالدوري ، وهي مسيرة بائسة تضعه بجانب ليستر سيتي وساوثهامبتون صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

وتأثر فريق جوارديولا بشدة بالإصابات والأمراض.