إنتر يواصل انتصاراته المتتالية ويشدد الخناق على أتالانتا

واصل إنتر ميلان حامل اللقب انتصاراته المتتالية ورفعها الى خمسة بتغلبه على مضيفه كالياري 3-0 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشددا الخناق على أتالانتا المتصدر.

ويُدين إنتر بفوزه الثاني عشر هذا الموسم الى لاعب وسط كالياري السابق الدولي نيكولو باريلا الذي صنع الهدفين الأوليين للمدافع الدولي أليساندرو باستوني (53) والمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (71)، قبل أن يعزز صانع الالعاب الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو بالثالث من ركلة جزاء (78).

ودافع باريلا عن ألوان كالياري من 2014 الى صيف 2019 قبل الانتقال الى صفوف إنتر.

ورفع إنتر رصيده الى 40 نقطة بفارق الاهداف أمام أتالانتا الذي يحلّ لاحقا ضيفا على لاتسيو الرابع، وبفارق نقطتين أمام نابولي الذي يستضيف فينيتسيا الأحد.

ويملك إنتر مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة ضد فيورنتينا.

واختتم رجال المدرب سيموني إنزاغي العام بأفضل طريقة ممكنة وبفوز سابع في آخر ثماني مراحل قبل السفر إلى السعودية للدفاع عن لقب الكأس السوبر الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الماضية.

ويلتقي إنتر مع أتالانتا في نصف نهائي الكأس السوبر الخميس على ملعب المملكة أرينا في الرياض، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين يوفنتوس وميلان الجمعة على الملعب ذاته، على أن تقام المباراة النهائية في السادس من الشهر المقبل.

في المقابل، مُني كالياري بخسارته الرابعة تواليا والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكان إنتر صاحب الأفضلية منذ البداية وكاد مهاجمه الدولي الفرنسي ماركوس تورام يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها بصعوبة الحارس سيموني سكوفيت (3).

وغابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتّى سدد باريلا كرة قوية "على الطاير" من خارج المنطقة كان لها الحارس سكوفيت في المكان المناسب وأبعدها (42).

ونجح إنتر في افتتاح التسجيل برأسية ساقطة لمدافعه باستوني من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لباريلا فأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سكوفيت (53).

وهو الهدف الاول لباستوني هذا الموسم.

وكاد مارتينيس يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم الايمن (55)، لكنه نجح بعدها بـ16 دقيقة عندما استغل تمريرة عرضية لباريلا تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس سكوفيت (71).

وهو الهدف الأول لمارتينيس منذ الثالث من نوفمبر الماضي عندما سجل هدف الفوز على فينيتسيا (1-0) في المرحلة الحادية عشرة، والسادس هذا الموسم.

وحصل إنتر على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع البديل البولندي ماتيوس فييتيسكا فانبرى لها تشالهانأوغلو بنجاح (78).

جنوى وبارما يتنفسان الصعداء

وتنفس كل من جنوى وبارما الصعداء بفوزهما على إمبولي ومونتسا بنتيجة واحدة 2-1.

وهو الفوز الأول لكلا الفريقين بعد ثلاث مباريات من دون انتصار فابتعدا نسبيا عن مراكز الهبوط بعدما رفع جنوى رصيده الى 19 نقطة وارتقى الى المركز الثالث عشر مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن بارما.

في المباراة الاولى على أرض إمبولي، انتظر جنوى مطلع الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 46 لافتتاح التسجيل عبر الكرواتي ميلان باديلي.

وحصل أصحاب الأرض على فرصة ذهبية لإدراك التعادل بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء لكن سيباستيانو إسبوزيتو أهدرها.

وعزز الغاني كايليب إيكوبان تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يعوض إسبوزيتو إهداره ركلة الجزاء بتسجيله هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وهو الفوز الرابع لجنوى هذا الموسم والأول بعد تعادلين وخسارة، فيما مُني إمبولي بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في مبارياته السبع الاخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فقط فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وفي الثانية، حقق بارما فوزا صعبا على ضيفه مونتسا 2-1.

وافتتح بارما التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع الإسباني بابلو ماري وطرد فانبرى لها البرازيلي هرناني بنجاح.

وتمكن الضيوف من إدراك التعادل على الرغم من النقص العددي بواسطة البرتغالي بيدرو بيريرا في الدقيقة 85.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح الأرجنتيني لاوتارو فالنتي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ووضع بارما حدا لثلاث هزائم متتالية وحقق فوزه الرابع هذا الموسم، فيما واصل مونتسا نتائجه المخيبة ومُني بخسارته الرابعة تواليا والعاشرة هذا الموسم وبقي في المركز الاخير برصيد 10 نقاط من فوز واحد وسبعة تعادلات.

ويلعب الأحد أيضا أودينيزي مع تورينو، ونابولي مع فينيتسيا، ويوفنتوس مع فيورنتينا، وميلان مع روما، على أن تختتم الإثنين بلقاءي كومو مع ليتشي، وبولونيا مع فيرونا.