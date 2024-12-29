السعودية والبحرين يكملان المربع الذهبي لـ«خليجي 26»

اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26» في الكويت، بعد تأهل البحرين والسعودية لينضما إلى منتخبي عمان والكويت، في الدور نصف النهائي للبطولة، ليواجه منتخب عمان شقيقه المنتخب السعودي، في حين يواجه منتخب البحرين منتخب الكويت صاحب الأرض، بعد غدٍ الثلاثاء، وكان منتخب اليمن قد أنهى مشواره بالكأس بفوز تاريخي على نظيره البحريني «الأحمر» 2 - 1، أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، ليحقق فوزه الأول منذ مشاركته الأولى في البطولة، تقدم منتخب اليمن بهدف عكسي سجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وأدرك محمد الرميحي التعادل للبحرين في الدقيقة 62، ويخطف هدف الفوز لليمن قبل دقيقتين من النهاية هارون يوسف الزبيدي.

وفي المباراة الثانية، سجل المهاجم البديل عبدالله الحمدان هدفين في توقيت حاسم ليمنح منتخب السعودية الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة ذاتها، تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحتفل نجم الهلال بهدفه الدولي الأول بعد صيام طويل دام 282 يوماً.

وأدرك مهند علي التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدفين بعد مشاركته بديلاً في الدقيقتين 81 و86 ليمنح الأخضر فوزاً ثميناً تأهل به للدور قبل النهائي رفقة البحرين.