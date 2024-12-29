الشارقة يستضيف الوحدة.. وشباب الأهلي والنصر في مواجهة الحسم

تنطلق اليوم جولة الإياب للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، بمباراتين، حيث يشهد استاد الشارقة في الخامسة إلا خمس دقائق مساءً المواجهة الحاسمة بين الشارقة وضيفه الوحدة، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين طمعاً في التأهل للدور نصف النهائي وهي المباراة الثالثة خلال 3 أسابيع فقط بعد أن التقيا في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين وفاز الشارقة 2 - 0، ثم كان لقاؤهما في جولة الذهاب لهذه المسابقة على ملعب الوحدة الذي كسب المباراة بهدف دون رد، ويأمل الشارقة تحت قيادة مدربه كوزمين على الذهاب بعيداً في المسابقة بهدف استرداد اللقب الذي أحرزه قبل موسمين وجاء تأهل الشارقة للدور ربع النهائي بعد تخطيه منافسه خورفكان بالفوز ذهاباً وإياباً، وعبر كوزمين عن اهتمامه وتركيزه بالمباراة من واقع المنافسة على جميع الألقاب.

من جانبه، أكد داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، أنه عمل على تحضير فريقه للقاء من جميع الجوانب الفنية والبدنية، مؤكداً الجاهزية التامة ورغبة لاعبيه في تقديم مباراة جيدة والعبور إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي شباب الأهلي والنصر على استاد آل مكتوم، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً، لتحديد هوية المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، وفي لقاء الذهاب فاز شباب الأهلي على النصر 2 - 0 على استاد راشد بدبي، من جهته، أوضح باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه جاهز لمواجهة مضيفه النصر، مشيراً إلى أن «الفرسان» يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية تضع الفريق في الدور المقبل من البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، وهناك مباراة أخرى يجب أن يقاتل فيها اللاعبون بقوة من أجل حسم بطاقة العبور إلى مرحلة نصف النهائي من البطولة.

بالرغم من صعوبة المهمة، إلا أن النصر يتطلع لقلب النتيجة لمصلحته والفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه جاهز لتقديم مباراة قوية والدفاع عن حظوظه من أجل الـتأهل إلى المربع الذهبي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يعد الأفضل في الدوري الإماراتي لكن النصر بدوره يضم لاعبين ممتازين وبإمكانهم تحقيق الفوز.