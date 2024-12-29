شرطة دبي تتوج الفائزين ببطولة الفرجان لكرة القدم المجتمعية

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة القصيص ومجلس الروح الإيجابية، منافسات بطولة الفرجان لكرة القدم المجتمعية في منطقة عود المطينة 2، والتي نظمتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي.

وشهد العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والعقيد جمال إبراهيم، نائب مدير مركز القصيص، ختام البطولة، بحضور عدد من لاعبي المنتخب السابقين، وهم بخيت سعد، وماجد ناصر، وخالد درويش، وسرور سالم، واللاعب البرازيلي نيلسون لاعب نادي الشباب، وبمشاركة 300 لاعب تنافسوا ضمن 20 فريقاً، للحصول على اللقب على مدار 4 أيام البطولة الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني والتواصل بين شرطة دبي وسكان المنطقة.

وقال العميد سلطان العويص، إن شرطة دبي وانطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل بينها وبين سكان مناطق الاختصاص المختلفة في دبي، أطلقت بطولة الفرجان لكرة القدم لقاطني كل منطقة، بهدف سماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتوثيق العلاقة بين الجانبين من خلال التعاون والعمل المشترك لبناء مجتمع أكثر أمناً.

من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، إن بطولة الفرجان لكرة القدم تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الجانبين، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية، ويسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي ضمن دورها الشمولي، وإشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة على رفع الثقافة الأمنية بين الجميع.