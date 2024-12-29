«الأزرق» يستعد لعبور «البحرين» بمعنويات مرتفعة

يدخل منتخب الكويت الأول لكرة القدم «الأزرق»، اليوم، مرحلة الإعداد والتجهيز لمواجهة البحرين ضمن منافسات الدور قبل النهائي لخليجي 26 التي تستضيفها الكويت، بعدما تأهل وصيفاً للمجموعة الثانية خلف المنتخب العماني، حيث تابع الجهاز الفني والإداري واللاعبون المواجهة التي جمعت البحرين أمام اليمن في ختام منافسات المجموعة الثانية لمتابعة «الأحمر»، من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين الفني والبدني وكذلك نقاط القوة والضعف، بجانب مشاهدة المواجهتين السابقتين أمام السعودية والعراق من أجل التجهيز لطريقة اللعب والتشكيلة التي سيدفع بها خاصة أن مواجهات الدور قبل النهائي لن تقبل القسمة على اثنين، ولا بدّ أن تنتهي بفوز أحد المنتخبين وتحتاج لمستوى بدني عالٍ، لأنه في حالة التعادل يتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي ومن بعدها ركلات الترجيح.

ويبذل الدكتور عبدالمجيد البناي، طبيب منتخب الكويت، مجهوداً كبيراً من أجل إجراء عملية استشفاء لجميع اللاعبين استعداداً للمواجهة، بعدما شهدت قائمة الإصابات عقب مباراة قطر في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ومنحت الكويت بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، دخول أكثر من لاعب في مقدمتهم يوسف ماجد الذي يخضع لبرنامج علاجي منذ خروجه مع مطلع الشوط الثاني، حيث يعاني من إصابة في الكتف نتيجة الاشتراك مع أكرم عفيف، بالإضافة إلى مشاري الغنام الذي عاني من الإصابة خلال الشوط الثاني.

من جانبه، أكد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب منتخب الكويت، أن فريقه سيخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهو فارق زمني قصير، مما يشكل حملاً بدنياً كبيراً على اللاعبين، وقال: ندرك هذا الأمر جيداً، ولدينا الخبرة الكافية للتعامل في البطولات المجمعة، وننتظر التقرير الخاص من الجهاز الطبي عن تواجد إصابات بين صفوف اللاعبين من عدمه في كل مباراة للوقوف على وجود إصابات من عدمه.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بالمستوى المتميز الذي ظهر به جميع لاعبي «الأزرق» أمام نظيره المنتخب القطري، وقال: نعد جماهير الكويت بمواصلة تقديم أفضل المستويات، وببذل قصارى جهدنا لإسعادها بعدما ساندتنا منذ اليوم الأول للبطولة، وكان لها دور كبير في تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وبين بيتزي بأنه كان متفائلاً بالتأهل إلى الدور الثاني، بعدما تعامل مع البطولة بنظام القطعة، فلكل مباراة كان لها تحضير بشكل منفصل، حتى تمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة في كل منها، ليتأهل المنتخب إلى الدور الثاني، وقال: المواجهة المنتظرة في «المربع الذهبي»، لن تكون سهلة مطلقاً، لكون المنافسة في هذه المرحلة تضع اللاعبين تحت ضغط نفسي كبير، وهو ما سيعمل وجهازه الفني المعاون، والجهاز الإداري على تلافيه، وكذلك التحضير الجيد للمباراة التي قد تمتد إلى أشواط الإضافية.

على جانب آخر، أعلن الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تخصيص مكافآت مالية بقيمة 350 ألف دولار للاعبي منتخب الكويت والجهازين الفني والإداري، وذلك تقديراً لتأهلهم إلى الدور نصف النهائي لخليجي 26، وأوضح اليوسف أن هذه المكافآت تأتي بدعم مشترك من مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي وعدد من رجال الأعمال؛ تحفيزاً للاعبين على تقديم المزيد من الأداء المميز في الأدوار الإقصائية من البطولة.

كما شدد الاتحاد الكويتي لكرة القدم على جماهير كأس الخليج، المقامة على أرضه، بضرورة الالتزام بشراء تذاكر البطولة من القنوات الرسمية المعتمدة فقط، لضمان الحصول على تذاكر صالحة وصحيحة، ولفت الاتحاد، في بيان، أن القنوات الرسمية لبيع تذاكر خليجي 26، هي: تطبيق«حياكم»، والموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والموقع الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، ومنافذ البيع في مجمع الأفنيوز ومجمع 360.

‏وأكد الاتحاد أن التذاكر التي يتم بيعها من مصادر غير رسمية، قد تكون غير صالحة للاستخدام لدخول الملاعب، لافتاً إلى أنه سيقوم بإجراء عمليات تدقيق عشوائية على بيانات التذاكر قبل السماح بالدخول إلى الملعب، حرصاً على ضمان تنظيم المباريات بأعلى المعايير وحماية حقوق الجماهير.. وأوضح التزامه بتقديم أفضل تجربة للجماهير الرياضية خلال البطولة، داعياً الجميع إلى التعاون والالتزام بالشراء من القنوات الرسمية لضمان صلاحية تذاكرهم.