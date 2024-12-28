صراع بين السعودية والعراق على بطاقة التأهل الثانية

يختتم الصراع الليلة على منافسات الأدوار التمهيدية لخليجي 26، التي تستضيفها الكويت وتختتم في 3 يناير المقبل، بإقامة مواجهتي الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية والتي حسم فيها المنتخب البحريني التأهل رسمياً بصدارة المجموعة.

ويتبقى صراع ثنائي لحصد البطاقة الثانية للتأهل للدور قبل النهائي بين بطل النسخة الأخيرة العراق والسعودية في المواجهة المقرر لها في الساعة 6:30 مساءً على استاد جابر الأحمد الدولي.

وستكون الجماهير الخليجية على موعد مع مباراة في قمة الإثارة والندية يدخلها الأخضر بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد بطاقة التأهل رسمياً، حيث يتقدم الأخضر على نظيره العراقي بفارق الأهداف بعد التساوي برصيد 3 نقاط لكل منتخب.

ويمتلك المنتخبان عدداً كبيراً من اللاعبين القادرين على صنع الفارق، لكن التحضير والاستعداد للمباراة واللعب على سلبيات المنافس ستحسم النقاط الثلاث لأي منهما، خاصة الخطوط الخلفية للمنتخبين والتي ظهرت خلال الجولة الماضية.

دخول المنتخب السعودي إلى اللقاء بفرصتي الفوز أوالتعادل سيجعله الأكثر أريحية، لكن هذا الأمر قد تكون له عواقب سلبية، عكس الحال في المنتخب العراقي الذي سيلعب مهاجماً منذ الدقيقة الأول، والذي يعول كثيراً على نجمه أيمن حسين في هز شباك الحارس محمد العويس.

المنتخب السعودي حقق فوزاً صعباً على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف بعد أن كان متأخراً بهدفين وأبقى على حظوظه في التأهل، في المقابل خسر المنتخب العراقي أمام البحرين بهدفين دون رد، سجلهما علي مدن في الدقيقتين 38 و47.

هدوء بحريني



وفي المباراة الثانية يلتقي منتخبا البحرين مع اليمن في التوقيت نفسه، على استاد جابر المبارك، وتعد المباراة تحصيل حاصل، حيث ضمن المنتخب البحريني التأهل بعد صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، حتى في حال خسارته أمام اليمن الذي ودع البطولة رسمياً، بعد تلقيه هزيمتين من العراق والسعودية.