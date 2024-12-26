«ريمونتادا» لـ«الأخضر» و«الأحمر» إلى المربع الذهبي لـ«خليجي 26»

قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره اليمني، في «ريمونتادا» دراماتيكية، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية لـ«خليجي 26» بالكويت، ولم يسبق للمنتخب اليمني، الذي يشارك في البطولة منذ نسخة عام 2003 في الكويت، أن حقق أي فوز في تاريخ مشاركاته الماضية، كما أنه قبل المباراة لم يكن قد نجح في هز شباك المنتخب السعودي في أي مواجهة بينهما بالمسابقة عبر تاريخها.

لكن الفريق اليمني نجح في التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق هارون زبيدة، وأضاف زميله عبدالمجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27. وسجل المنتخب السعودي هدف تقليص الفارق عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل عبدالله الحمدان الهدف الثالث؛ هدف الفوز لفريقه، بعدها تعرض رامي الوسماني، لاعب اليمن، للطرد بعد ذلك بثلاث دقائق بسبب دخوله في مشادة مع علي البليهي، مدافع السعودية، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز السعودية.

من جهته، حسم منتخب البحرين بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لـ«خليجي 26» بعد فوزه على منتخب العراق، حامل اللقب، بهدفين نظيفين، أحرزهما علي مدن في اللقاء الذي جمعهما باستاد جابر في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 6 نقاط ويتربع على قمة المجموعة من فوزين على السعودية والعراق، بينما توقف رصيد «أسود الرافدين» عند 3 نقاط، لتؤجل البطاقة الثانية إلى الجولة الرابعة بين منتخبي العراق والسعودية.