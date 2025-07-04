لاعبون مهددون بالغياب عن الهلال حال التأهل





يخوض نادي الهلال السعودي مباراة مصيرية ضد النادي البرازيلي فلومينينسي البرازيلي، اليوم "الجمعة"، في أولى مباريات ربع نهائي مونديال الأندية 2025 لكرة القدم، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم، عند تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل الهلال استثمار الحالة المعنوية العالية لدى لاعبيه لتخطي عقبة نظيره البرازيلي، حتى يضمن أول مقاعد المربع الذهبي للبطولة الأغلى على مستوى الأندية.

وفي حال فوز "الزعيم" وتجاوز فلومينينسي ، يواجه ستة لاعبين من فريق الهلال خطر الغياب عن مباراة نصف النهائي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيليان ماركوس ليوناردو ورينان لودي، البرتغالي روبن نيفيز، إلى جانب الثنائي السعودي محمد القحطاني ومتعب الحربي.

ويسعى السداسي لتجنب الحصول على بطاقة صفراء أخرى في مباراة فلومينينسي، من أجل المشاركة مع الفريق في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعزز النادي السعودي صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قادما من نادي الشباب السعودي على سبيل الإعارة.

في المقابل، ارتفع عدد اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي في صفوف فريق فلومينينسي البرازيلي إلى ثمانية لاعبين.

وفي المقابل، يدخل الفريق البرازيلي بغياب ظهيره الأيسر ريني بسبب نيله بطاقتين صفراوين. لكنه يأمل في مواصلة سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 10 مباريات في مختلف المسابقات.

ويسعى الفريقان إلى حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة مصيرية يتوقع أن ينزل خلالها المدربان بكامل ثقلهما الفني والتكتيكي، وذلك في حال عدم تأجيل المواجهة بسبب سوء الأحوال الجوية.