إعلان الدولة المستضيفة لبطولة «خليجي 27» اليوم

يعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد، عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد ظهر اليوم على هامش منافسات «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت، اسم البلد المستضيف للنسخة المقبلة من البطولة «خليجي 27»، والمقرر تنظيمها في ديسمبر 2026، حيث وضع الاتحاد الخليجي استراتيجية الاستضافة من خلال الملفات التي تقدمها الاتحادات الخليجية وليس الدور كما كان متبعاً في السابق، وتقترب البطولة من المملكة العربية السعودية على أن تكون سلطنة عمان هي الدولة البديلة، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد الخليجي.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة، ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.