محمود رياض لـ«البيان»: البطولة ناجحة بامتياز

كشف محمود رياض، مدير منتخب البحرين لـ«البيان»، أن منتخب بلاده «الأحمر» يطمح إلى المنافسة، والوصول للنهائي كأس الخليج في نسختها الـ 26 من أجل حصد اللقب الثاني الخليجي المهم، والذي يحظي باهتمام كبير من كل المنتخبات المشاركة، التي جاءت للكويت من أجل الظفر باللقب، مؤكداً أن الكويت نجحت بامتياز في تنظيم البطولة، بداية من الاستقبال الأكثر من رائع في المطار لكل البعثات، وتسهيل الدخول وكذلك الإقامة في أفضل الفنادق، إضافة إلى توفير ملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة، التي تتطابق أرضيتها مع أرضية الاستادات، التي تستضيف المباريات.

ترحاب

وأضاف: «فور وصولنا إلى مطار الكويت الدولي كأول منتخب خليجي يصل للبلاد شاهدنا استقبالاً وترحيباً كبيراً وتسهيل كل المعاملات للوفد البحريني في المطار، بالإضافة إلى الحضور الكبير من وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، وهذه أمور تبشر بتنظيم نسخة مميزة من بطولات كأس الخليج، ودائماً كنت أسمع أن الأجواء في الكويت خلال بطولات كأس الخليج يكون لها طابع ومذاق خاص، حيث تكون البطولات عائلية وشعبية، وهناك اهتمام كبير بها».

شكر

وواصل: «رغم أن هذه أول مشاركة لي في كأس الخليج لكرة القدم، حيث تسلمت إدارة المنتخب منذ 6 أشهر فقط، وشخصياً راضٍ تماماً عن كل الأمور التنظيمية، التي تقوم بها اللجنة المنظمة للبطولة، شكراً دولة الكويت على توفير كل سبل الأمن للمنتخب البحريني، كما تقدم بالشكر إلى الجماهير البحرينية الكثيرة، التي حضرت للكويت سواء عن طريق الطيران أو الرحلات البرية، لحضور المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، والمباراة الثانية أمام العراق رغم ظروف العمل، وضغط السفر الذي يزيد على 4 ساعات براً، وحضروا المباراة ورجعوا للبحرين بعد انتهاء المباريات».