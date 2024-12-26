منزل طفولة لوكا مودريتش... رمز للإلهام والصمود

في حياة الأساطير الرياضية يحتل الماضي مكانة خاصة في تشكيل هويتهم، وصياغة أحلامهم، فبالنسبة للوكا مودريتش، أسطورة نادي ريال مدريد، وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، يمثل منزل طفولته في كرواتيا أكثر من مجرد ذكريات؛ إنه شاهد على تحديات صعبة، وصمود لا مثيل له.

ويقع منزل طفولة مودريتش في منطقة زاتون أوبروفاتسكي، على سفح جبل فيليبيت بكرواتيا، هذا المنزل المتواضع كان شاهداً على طفولة مليئة بالتحديات، إذ عاش فيه مودريتش مع عائلته، خلال فترة صعبة من تاريخ كرواتيا، حيث تداخلت حياته مع أحداث حرب الاستقلال الكرواتية.

كان المنزل ملكاً لجده، الذي يحمل نفس اسمه، وكان يعمل في صيانة الطرق، لكن مأساة العائلة بدأت في ديسمبر 1991 عندما فقد الجد حياته أثناء الحرب، مما أجبر الأسرة على ترك المنزل واللجوء، وتحول المنزل لاحقاً إلى أطلال مهجورة، لكن الذكريات المرتبطة به بقيت محفورة في وجدان مودريتش.

على الرغم من الحالة المتداعية للمنزل أصبح محط اهتمام دولي بعد زيارة ثلاثة سياح صينيين، توقعوا العثور على متحف للاعب، ليجدوا بقايا منزل مهجور، القصة لفتت الأنظار إلى العلاقة بين الرياضة والتاريخ، حيث يمثل منزل مودريتش جزءاً من ذاكرة كرواتيا وشاهداً على قوة الصمود، الطريق المحيط بالمنزل، الذي كان يوماً ما شرياناً يربط بين دالماتيا وليكا، أصبح منسياً اليوم، ومع ذلك يجذب المنزل الزوار خلال فصل الصيف، الذين يأتون لاستكشاف المكان الذي نشأ فيه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

خطط

واستجابة للاهتمام المتزايد بالمنطقة بدأت خطط لتحويل منزل مودريتش إلى مركز تفسيري يروي قصة حياته، وقصص الحياة التقليدية في المنطقة، ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على الجمال الطبيعي والارتباط التاريخي للمكان، بالإضافة إلى الاحتفاء باللاعب كونه رمزاً للإلهام والصمود.

خبراء السياحة يرون في المشروع فرصة لإنعاش المنطقة اقتصادياً وثقافياً، إذ يمكن أن تتحول قرية سكوتينوفاك إلى وجهة سياحية، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ الملهم، ويبرز تحويل منزل طفولة مودريتش إلى مركز جذب سياحي ليس فقط مسيرته الرياضية، بل أيضاً رحلته الإنسانية، التي تلهم الملايين حول العالم.

منزل طفولة مودريتش ليس مجرد مكان يحمل ذكريات طفولته؛ إنه رمز لبدايات مليئة بالتحديات، وصورة واضحة لقوة الإرادة، ولا يمثل ترميم المنزل فقط احتفاء بلاعب كرة قدم عظيم، بل هو تكريم لرحلة إنسانية استثنائية تحمل دروساً في الصمود والإبداع، هذا المشروع يعكس احتراماً لتاريخ مودريتش وإنجازاته، ويعيد إحياء ذاكرة وطنية وشخصية، تستحق أن تبقى خالدة في أذهان الملايين حول العالم.