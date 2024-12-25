أخطاء دفاعية تكلف «الأبيض» الخسارة أمام الكويت

طلحة عبدالله، وأحمد عبداللطيف

خسر منتخبنا الوطني «الأبيض» بهدفين مقابل هدف أمام نظيره منتخب الكويت، مساء أمس على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي لحساب الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، وجاءت خسارة الإمارات بسبب أخطاء فادحة من مدافع المنتخب خليفة الحمادي بعد أن كان الأبيض متقدماً بهدف سجله كايو كانيدو في الدقيقة 6، ليستغل محمد دحام خطأ فادحاً للحمادي ويسجل التعادل، في الدقيقة 17 وهو الأمر نفسه الذي تكرر في الهدف الثاني الذي سجله البديل معاذ العنزي في الدقيقة 87 من خطأ آخر لنفس اللاعب، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع الأبيض الإماراتي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86.

كما حقق المنتخب العماني فوزاً ثميناً على نظيره القطري 2 - 1 على إستاد جابر المبارك في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ذاتها، ويدين المنتخب العماني بفوزه إلى مهاجمه عصام الصبحي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين «20 من ركلة جزاء و52» بعدما كان المعز علي تقدم للمنتخب القطري في الدقيقة الثانية. وعزز المنتخب العماني حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

وتعقدت وضعية «العنابي» بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، فبات بحاجة إلى الفوز دون سواه على الكويت في الجولة الأخيرة المقررة بعد غدٍ من أجل الدخول في حسابات التأهل إلى نصف النهائي. ولم يمهل المنتخب القطري منافسه سوى دقيقة ونصف الدقيقة ليسجل هدف السبق بعدما ضرب إبراهيم الحسن الخط الخلفي للمنتخب العماني بكرة وضعت المعز في مواجهة الحارس إبراهيم المخيني في الدقيقة «2». وتراجع بطل كأس آسيا 2019 و2015 بشكل مستغرب، الأمر الذي سمح للمنتخب العماني بأن يفرض أفضلية كبيرة على المجريات، وكاد عبدالرحمن المشيفيري أن يسجل التعادل عندما سدد كرة قوية أبعدها الحارس مشعل برشم في الدقيقة «12».

وارتكب لوكاس مينديس خطأ فادحاً عندما شد المهاجم الصبحي من الخلف ليكسب الأخير ركلة جزاء نفذها بنفسه معادلاً النتيجة في الدقيقة «20»، وأهدر العماني عبدالرحمن المشيفري فرصة سانحة للتسجيل بعدما وصلته تمريرة المنذر العلي أمام المرمى، لكنه سدد بجوار القائم في الدقيقة «31». وكان المعز علي قريباً من التسجيل إثر عرضية همام الأمين في الدقيقة «48»، لكن المنتخب العماني رد بهدف ثان بعد عرضية علي البوسعيدي تابعها الهداف الصبحي في الشباك في الدقيقة «52»، ومارس المنتخب القطري ضغطاً هائلاً على منافسه في الدقائق الأخيرة، ورد القائم كرة عبدالرحمن مصطفى في الدقيقة «87».