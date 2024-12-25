معرض الكاريكاتير.. الفن يداعب «خليجي زين 26»

تتواصل الفعاليات المتنوعة لبطولة «خليجي زين 26» بشكل يومي، وافتتح الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أول من أمس، معرض الكاريكاتير الخاص بالبطولة في النادي العربي، بحضور عبدالعزيز عاشور رئيس مجلس إدارة النادي العربي، وعدد من نجوم الكرة الكويتية، من بينهم سعد الحوطي، ومحمد كرم، إضافة إلى حشد من محبي فن الكاريكاتير، وبمشاركة أكثر من 40 فناناً من الدول الثماني المشاركة في البطولة، قدموا أكثر من 80 لوحة كاريكاتيرية، ويستمر المعرض الذي تنظمه جمعية الكاريكاتير الكويتية برئاسة محمد الثلاب لثلاثة أيام، وأبدى الشيخ أحمد اليوسف سعادته بتواجده في المعرض الذي يقدم لوحات فنية مبهرة ورسماً جميلاً لعديد الفنانين المشاركين في «خليجي زين 26».

وتناولت لوحات المعرض رسومات «بورتريه» لقيادات إدارية، ونجوم الخليج، وإعلاميين بمختلف مراحل الكأس الخليجية، بالإضافة إلى لوحات أخرى تطرقت للإرث الرياضي الخليجي المتمثل بدورات الخليج.

من جانبه، ذكر الرسام الكاريكاتيري محمد الثلاب أن المعرض جاء بتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية والنادي العربي، مضيفاً أن اللوحات متنوعة في مواضيعها، تتناول الوضع الكروي في الخليج، وتاريخ دورات الخليج، ولوحات أخرى ترحيبية لضيوف بطولة «خليجي زين 26»، مشيداً بالمشاركة الإيجابية لجميع الفنانين المشاركين في المعرض.