السعودية تواجه اليمن.. والبحرين تقابل العراق لحسم التأهل

يلتقي المنتخبان السعودي واليمني الليلة في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26». ويتطلع المنتخبان لتعويض الخسارة التي تعرضا لها في الجولة الأولى للدفاع عن حظوظهما في التأهل إلى الدور نصف النهائي، إذ خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني 2 - 3، كما خسر المنتخب اليمني أمام نظيره العراقي بهدف نظيف.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، في مؤتمر صحافي أمس، أن التأهل إلى الدور نصف النهائي ما زال بأيديهم قبل مباراتي اليوم أمام اليمن، والجولة الأخيرة مع المنتخب العراقي، نافياً أن يكون المنتخب السعودي في وضع حرج إثر الخسارة الافتتاحية أمام البحرين 2 - 3.

من جهته، قال الجزائري نورالدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، إن المواجهة صعبة بسبب الظروف التي تواجه المنتخب السعودي إثر الخسارة الماضية أمام البحرين، موضحاً أن لاعبي المنتخب اليمني على قدر الثقة لهذه المواجهة، وسيبذلون جهدهم لتعويض الخسارة الماضية أمام المنتخب العراقي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخبان العراقي والبحريني، اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني. وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الأولى، إذ تمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره اليمني بهدف نظيف، بينما تخطى المنتخب البحريني نظيره السعودي 3-2.

وأكد مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراجان تالايتش في مؤتمر صحافي، أمس، بالمركز الإعلامي الملحق بفندق «كراون بلازا» في العاصمة الكويت، أهمية مباراة الجولة الثانية اليوم أمام المنتخب العراقي صاحب الأداء المنظم والفائز في الجولة الأولى، مجدداً ثقته في اللاعبين لمتابعة المستوى المميز على غرار المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي.

وقال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، إن مباريات كأس الخليج العربي تقام في وقت قصير، موضحاً أن الشيء المهم بالنسبة لهم هو استشفاء اللاعبين، ومتابعة العمل التكتيكي عبر «الفيديو»، لا سيما أن المباراة غداً قوية أمام منتخب جيد يشبه إلى حد كبير طريقة المنتخب العراقي في اللعب والعناصر والخطط الفنية.