ماريسكا يدعم مانشستر سيتي ويستبعد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

أكد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا مساندته لمانشستر سيتي في العودة لدائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن منافسة فريقه تشيلسي على اللقب ليست واقعية.

ويلتقي تشيلسي مع ضيفه فولهام بعد غد الخميس، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 17 مباراة بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي خاض 16 مباراة.

وتوج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية لكنه يتأخر الآن بفارق 12 نقطة عن الصدارة بعد مسيرة كارثية شهدت خسارته تسع مرات في أخر 12 مباراة.

لكن ماريسكا الذي سبق له العمل تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد ، قال اليوم الثلاثاء "مانشستر سيتي في النهاية سيكون موجودا، إنه يعيش لحظة غير مسبوقة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ماريسكا قوله "في كل مرة يخوضون مباراة، يعانون من إصابة، وليس لديهم عدد كاف من اللاعبين في الوقت الراهن، والمتاح من اللاعبين غير جاهز بنسبة 100% لأنهم عائدون من الإصابة، لذا هو وضع سيء للغاية".

وأشار "نحن نفوق توقعاتنا فيما يتعلق بالطريقة التي نلعب بها والنقاط التي حصدناها، لكن التركيز الأساسي ينصب على كيفية تحسين اللاعبين وكيفية تحسين الفريق".

وتابع "الأمر لا يتعلق بالضغوط الخاصة بالمنافسة على اللقب، بالنسبة للاعبين أو النادي أو أنا، إنه الواقع".

وأكد "أود أن أعيش هذه النوعية من الضغوط وأتمنى أن نتمكن من ذلك قريبا، لكن السبب في قولي أننا لسنا في دائرة المنافسة، هو أن الواقع يقول أننا لسنا كذلك".