الوحدة يعزز تفوقه على الشارقة في كأس الرابطة بالفوز السادس

عزز الوحدة تفوقه التاريخي على الشارقة في منافسة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة» بتحقيق الفوز السادس عليه، خلال لقاء الفريقين أول من أمس في مرحلة ذهاب ربع النهائي، والذي انتهى لمصلحة العنابي 1 ـ 0 بعد مباراة قوية.

والتقى الفريقان في 11 مباراة سابقة، حقق خلالها الوحدة الفوز في 6 مواجهات مقابل انتصارين فقط للشارقة و3 تعادلات، وأحرز «العنابي» 15 هدفاً خلال مواجهات الفريقين منها 5 أهداف عن طريق مهاجمه فاكوندو دانيل الذي عانده الحظ في عدد من السوانح خلال مباراة أول من أمس، فيما أحرز الشارقة 9 أهداف.

وحقق الوحدة، عدداً من المكاسب بفوزه السادس على الشارقة، أبرزها البداية الإيجابية للمدرب داركو ميلانيتشوالذي تعاقد النادي معه قبل 72 ساعة فقط من موعد المباراة، خلفاً للنرويجي روني ديلا، الذي تمت إقالته عقب خسارته أمام الشارقة في بطولة الدوري، ليأتي خلفه وينجح في مهمته الجديدة بالثأر من الخسارة السابقة، الشيء الذي منحه ثقة جماهير النادي ورفع روحه المعنوية للمزيد من العطاء والانتصارات في المرحلة المقبلة.

ومنح الفوز «العنابي» فرصة أكبر لنيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي قبل جولة الإياب الحاسمة يوم الأحد المقبل والتي يدخلها بعدة فرص منها الفوز أو التعادل السلبي أو الإيجابي، ما يجعله يخوض المواجهة بعيداً عن الضغوط، مع دافع تكرار الفوز وتأكيد جدارته عبر المباراة للمضي قدماً في البطولة نحو منصات التتويج.

فوز مستحق

وعبر داركو ميلانيتش عن سعادته بالانتصار، مثمناً الجهد الذي بذله لاعبوه في اللقاء، ومؤكداً أن الفوز كان مستحقاً، وأضاف: المباراة كانت صعبة على الطرفين خلال الشوط الأول والأداء كان متكافئاً، وفي الشوط الثاني نجحنا في تحقيق التفوق على الشارقة، من واقع مجريات اللقاء فإن فوزنا مستحق، الآن التركيز على مباراة الإياب.