نونو سانتو يطلب من لاعبيه الاستعداد لما هو غير متوقع أمام توتنهام

حذّر مدرب نوتنغهام فوريست، البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو لاعبيه وطلب منهم الاستعداد لأي شيء عند استقبال توتنهام على ملعب سيتي غراوند الخميس.

ويُعتبر توتنهام الفريق الأكثر إمتاعا في الدوري الإنكليزي بتسجيله 39 هدفا اي أكثر من أي فريق آخر في البطولة المحلية حتى الآن هذا الموسم، لكنه أظهر هشاشة دفاعية وهو ما أثبتته الخسارة 3-6 أمام المتصدر ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي.

ويدخل فوريست المواجهة محتلا المركز الرابع المثير للإعجاب بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وقال نونو الذي قضى فترة قصيرة وغير سعيدة على رأس الجهاز الفني لتوتنهام في العام 2021، إن النسخة الحالية من الفريق اللندني غير قابلة للتوقع للغاية.

وأضاف "لا تعرف أبدا ما قد يحدث في المباراة. ما يمكننا رؤيته هو لاعبون جيدون (توتنهام)، الكثير من الأهداف المسجّلة، ويتلقون أهدافا أيضا. قمنا بتحليل الأمر بالأمس، وكان مختلفا من ناحية الأهداف والمواقف".

وتابع "كانت النتيجة غير متوقعة بعض الشيء، لكن ما نستعد له هو مباراة جديدة. ستحدث مواقف جديدة وسنواجه مباراة جيدة للغاية".

وأشرك نونو خط دفاع قوامه ثلاثة لاعبين هم موراتو ومورييو ونيكولا ميلينكوفيتش ليصبح أول فريق في الدوري هذا الموسم يمنع برنتفورد من تسجيل هدف على أرضه السبت الماضي، ويمكنه استخدام التوليفة الدفاعية عينها في مواجهة توتنهام.

وأردف المدرب البرتغالي البالغ من العمر 50 عاما "أعتقد أن الأمر نجح بشكل جيد. كنا جيدين في المباراة. على الصعيد الدفاعي، كان علينا أن ندرك أنّ برنتفورد كان هجوميا للغاية، يسجّل الكثير من الأهداف ".

واستطرد "لكن فعلنا ذلك سابقا ضد سيتي (مانشستر) وفي العديد من المباريات الأخرى، لذا فهو شكل يعرفه اللاعبون، كان الروتين موجودا وقررنا المضي قدما في هذه المباراة، دعنا نرى".