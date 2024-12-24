«الأبيض» يواجه الكويت في مباراة الحسم باستاد جابر الأحمد

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراة حاسمة أمام نظيره المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور، في التاسعة والنصف «بتوقيت الإمارات»، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، إذ يتعين عليه الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في بلوغ نصف نهائي البطولة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب قطر بهدف لمثله.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على منافسه منتخب الكويت الذي تعادل هو الآخر أمام المنتخب العماني بذات النتيجة. واختتم «الأبيض» تحضيراته الميدانية بتدريب أخير، أمس، على ملعب نادي اليرموك بإشراف المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للمواجهة، بإخضاعهم إلى اختبارات متنوعة في التكتيك وأسلوب اللعب.

كما عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأولى، قبل أن يضع لمساته الفنية الأخيرة على الخطة والتشكيلة يراهن مدرب منتخبنا الوطني على مجموعة من الأوراق الرابحة لترجيح كفة المنتخب في مواجهة مستضيف البطولة الليلة، بقيادة الحارس خالد عيسى، وفابيو ليما، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وميلوني، وبقية عناصر المنتخب، وينتظر أن تشهد التشكيلة تغييرات طفيفة في الأسماء تختلف عن تلك التي خاض بها المواجهة الأولى أمام قطر، بالدفع بعبدالله حمد وماجد راشد، في وسط الملعب منذ البداية.

غيابات

بالمقابل، أجرى منتخب الكويت تدريبه الأساسي على ملعب استاد ثامر بإشراف مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي، ويتوقع أن تشهد صفوفه بعض الغيابات بعد أن عانى لاعبوه من إصابات تعرضوا لها في الجولة الافتتاحية، وحسب مدير الإدارة الطبية في الاتحاد الكويتي، سيغيب عن اللقاء اللاعب حسن حمدان، فيما يكتنف الغموض مشاركة زميله رضا هاني، الذي تعرض للإصابة في مفصل الكتف، إلى جانب إصابات أخرى خفيفة لبعض اللاعبين لم تتضح بعض إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة الليلة.

من جهته، أكد المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه سيلعب للفوز في لقاء الليلة، كما أن ضغط المباريات بمرحلة المجموعات في البطولة ليس أمراً جيداً لجميع المنتخبات المشاركة باللعب ثلاث مباريات قوية خلال فترة قصيرة.

إذ لا يوجد وقت للتحضير وقال: علينا الاستشفاء خلال هذه الفترة القصيرة، والدخول بأفضل طريقة ممكنة فنحن نعمل لأكثر من سنة ونصف كفريق ودائماً نحاول الاستفادة من الإيجابيات والعمل على نحو جيد.