البناي: مشاركة رضا هاني لم تُحسم.. وانتهاء مهمة حسن حمدان

أكد الدكتور عبد المجيد البناي، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن التأخر في الإعلان عن الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الكويت في المباراة الأولى أمام عمان، كان لحين ظهور نتائج الفحوصات النهائية اللازمة، والتأكد من الإصابات بشكل دقيق.

وأضاف: رضا هاني لاعب الوسط تعرض لخلع جزئي في مفصل الكتف، وخضع للعلاج وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي، موضحاً أن اللاعب انضم لتدريبات أمس وحظوظه قائمة للمشاركة أمام الإمارات اليوم حسب قرار الجهاز الفني، وواصل:

كما تعرض بعض اللاعبين إلى كدمات أو شد خفيف، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين تعافوا من الإصابات الخفيفة وجاهزون للمشاركة في لقاء الإمارات اليوم.

وبين البناي أن اللاعب حسن حمدان أصبح خارج حسابات البطولة تماماً، بعد تعرضه للإصابة، لكنه بات قادراً على المشي والتحرك بحرية، بعد أن عانى من التواء حاد بمفصل القدم اليمنى.

وبعد الفحص الإشعاعي بأشعة الرنين المغناطيسي تبين تعرضه لتمزق بالرباط الداخلي والخارجي مع وجود تجمع دموي بمفصل القدم، وهو ما يتطلب تثبيت الجزء المصاب بالجبيرة المتحركة وعلاجاً طبيعياً مكثفاً ودوائياً بواقع 3 جلسات يومياً ولفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى بعض التمارين الخاصة بتقوية مفصل الكاحل، حتى تتحسن حالته ويصبح قادراً على العودة للمستطيل الأخضر.