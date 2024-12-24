منتخبا قطر وعمان.. لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط

تحت عنوان لا بديل عن الفوز وحسم الثلاث نقاط، يلتقي المنتخبان القطري والعماني، اليوم، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى على استاد جابر المبارك ضمن منافسات كأس الخليج 26. ويملك منتخبا قطر وعمان نقطة لكل منهما في رصيده بعدما سيطر التعادل 1 - 1 على نتيجة مباراتهما في الجولة الماضية أمام منتخبي الإمارات والكويت.

وأكد الإسباني لويس جارسيا المدير الفني للمنتخب القطري أن مواجهة اليوم أمام المنتخب العماني صعبة نظراً للخطورة التي يتميز بها الخصم جراء طريقته في المحاولات الهجومية المعاكسة، والعناصر الجيدة في صفوفه.

وأشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أمس، إلى أن اللاعبين لديهم الرغبة في إظهار مستوى أفضل في هذه البطولة، وإيجاد أنسب الطرق التي تعزز قوة الفريق على غرار ما قدمه في نهائيات كأس آسيا الماضية.

من جهته، أوضح رشيد جابر المدير الفني للمنتخب العماني الأول لكرة القدم، أن الفوز على المنتخب القطري هو الهدف الأساسي اليوم بعد التعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الكويتي.

وواصل المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي، أن المنافسة في كأس الخليج العربي مختلفة عن كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم الدافع والرغبة للدفاع عن طموحهم في المنافسة. وكشف مدرب المنتخب العماني أن اللاعب صلاح اليحيائي سيشكل إضافة كبيرة في هجوم المنتخب إذا تعافى وأصبح ضمن خيارات المشاركة، مجدداً الثقة في جميع اللاعبين لإظهار المستوى الفني الجيد.