الإماراتية نورا المرزوقي أول عربية تشارك في تحليل المباريات

لفتت الإماراتية الدكتورة نورا المرزوقي الانتباه، بظهورها المتألق عبر القناة الأولى بتلفزيون الكويت لتشارك في تحليل مباريات «خليجي زين 26» كأول إمرأة عربية تخصصت في هذا المجال وتم اعتمادها رسمياً في التحليل الفني لكرة القدم.

وتقول نورا المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، واللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي للعبة، إن مشاركتها في التحليل الفني لمباريات خليجي«زين 26»، إضافة مهمة لمسيرتها المهنية، ومن شأن خوض هذه التجربة أن تعزز خبراتها في مجال التحليل، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت قدراتها في جميع المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتمكينها من المهارات والقدرات التي تعزز دورها في المجتمع، وعكس الصورة المميزة عنها.

وحصلت نورا المرزوقي، على الماجستير المهني من جامعة كامبريدج البريطانية في الإدارة الرياضية عن دور العلاقات العامة في أندية كرة القدم، بجانب حصولها على دبلوم التحليل الفني في كرة القدم، و التحاقها ببرنامج الدبلوم الفني في «السكاونتج» من أكاديمية برشلونة في إسبانيا 2025 – 2026.

وتوجهت المرزوقي بالشكر والتقدير إلى عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي على كلماته المشجعة لها خلال افتتاح المركز الإعلامي للبطولة، وتمنياته لها بالتوفيق في مسيرتها التحليلية والتي انطلقت من أرض الكويت الشقيقة.