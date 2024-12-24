الجولة الثانية بداية ارتفاع مستوى المنتخبات

توقع شهاب أحمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين السابق، أن تقدم منتخبات «خليجي 26»، أداءً قوياً وحماسياً أفضل في الجولة الثانية، التي تنطلق اليوم، بعد أن كشفت جميعها عن أوراقها في الجولة الأولى، وتعرف جميع المنافسين إلى بعضهم البعض.

وأشار إلى أن الجميع أيضاً، أصبح مطالباً بتحقيق الفوز، إذا كانت لديه الرغبة في التأهل من دور المجموعات، خاصة في المجموعة الأولى، التي ينافس فيها منتخبنا الوطني، بعد نهاية مباراتيها بالجولة الأولى، بالتعادل بنتيجة واحدة، بهدف مقابل هدف في مباراتي منتخبنا ونظيره القطري، والكويت وعمان.

وأضاف أن الجولة الثانية التي تشهد اليوم مواجهتي عمان مع قطر والإمارات مع الكويت، وغداً مواجهتي اليمن مع السعودية والبحرين مع العراق، ربما تكون حاسمة في خروج منتخبات من دائرة المنافسة، خاصة في المجموعة الثانية، بعد أن شهدت جولتها الأولى، فوز العراق على اليمن بهدف وحيد، والبحرين على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح أن الجولة الأولى للبطولة الخليجية، غلب عليها الحذر الزائد لفترات طويلة في بعض المباريات، وأكد أن هذا الأمر طبيعي في مثل تلك البطولات الكبرى، لأن هناك العديد من الأمور الغامضة عن المتنافسين، وأن الأمر سيكون مختلفاً، بعدما أصبحت جميع الأوراق مكشوفة.

الحضور الجماهيري

تمنى شهاب أحمد أن تشهد المباريات المتبقية من «خليجي 26» المقامة في الكويت حتى 3 يناير 2025، حضوراً جماهيرياً أكبر مما شهدته الجولة الأولى، وأعرب عن اعتقاده بأن شراسة الصراع على بطاقة التأهل في المجموعتين.

وكذلك في مباريات نصف النهائي والنهائي، سيكون حافزاً قوياً لدى الجماهير للحضور ومساندة لاعبيها في المدرجات، وأثنى على المستوى الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في الجولة الأولى، مؤكداً أنه من المبكر ترشيح أحد المنتخبات للفوز باللقب، أو اختيار نجوم البطولة، واستدرك موضحاً أن البطولة كشفت عن مواهب خليجية واعدة، وأكدت أن الكرة الخليجية لا تنضب من المواهب.

وكانت المباريات الأربع للجولة الأولى من كأس الخليج «خليجي 26»، قد شهدت 10 أهداف، و77 تسديدة، و38 ركلة ركنية، و11 بطاقة صفراء، وخلت من البطاقات الحمراء، وشهدت ركلة جزاء واحدة.

وانفرد المنتخب العراقي بخروجه بشباك نظيفة من مباراته بالفوز على المنتخب اليمني بهدف دون مقابل، كما كان الأعلى حصولاً على ركلات ركنية بـ 10 ركلات، ولم يحصل المنتخب اليمني على أي ركلة ركنية، بينما حصل كل من منتخبي قطر وعمان على ركنية واحدة، و«الأبيض» على 9 ركنيات، والسعودية على 8، والبحرين على 4 ركنيات.

تسديدات وبطاقات

في حين كان «الأخضر» السعودي الأعلى في الاستحواذ بنسبة 76 %، على الرغم من خسارته بنتيجة 2-3 أمام المنتخب البحريني، الأقل استحواذاً بنسبة 24 %، وحل المنتخب العراقي في المركز الثاني بنسبة استحواذ 74 %، وتلاه «الأبيض» الإماراتي بنسبة 61 %، وعمان 54 %، والكويت 46 %، وقطر 39 %، واليمن 26 %.

وسدد المنتخب العراقي 19 تسديدة، ليكون الأكثر تسديداً، وبفارق 5 تسديدات عن المنتخب السعودي في المركز الثاني، وجاء منتخبنا الوطني في المركز الثالث، ولديه 13 تسديدة في مباراته التي انتهت بالتعادل 1-1 مع المنتخب القطري، الذي سدد كرتين فقط، بينما سدد منتخب البحرين 10 كرات، وعمان 8، والكويت 7، واليمن 4 تسديدات.

وحصل لاعبو قطر على 5 بطاقات صفراء في الجولة الأولى، مقابل بطاقتين حصل عليهما كل من العراق واليمن، وبطاقة واحدة لكل من الإمارات، الكويت، عمان والسعودية، وبالنسبة للفائزين بجوائز أفضل اللاعبين في الجولة الأولى، فهم يحيي الغساني لاعب منتخبنا الوطني، والعماني راشد العلي، والعراقي أيمن حسين، والبحريني مهدي حميدان.