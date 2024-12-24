الغساني: هدفنا تحقيق طموحات جماهير الإمارات

حظي يحيى الغساني، مهاجم منتخبنا الوطني، باهتمام لافت من قبل الإعلاميين بقاعة المؤتمرات الصحافية، بعد تألقه اللافت في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب القطري وتسجيله هدف التعادل بطريقة مهارية رائعة، وبسؤاله عن انعكاس ظهوره المميز في المباراة السابقة على مردوده في مباراة الليلة، قال:

بالطبع هذا أمر جيد بالنسبة لي، لكن الأهم هو أن أساعد المنتخب في تحقيق النتائج المأمولة والذهاب بعيداً في البطولة الخليجية، ونحن كلاعبين ندخل جميع المباريات بطموح عالٍ، وينبغي أن نتحمل المسؤولية ونعمل بجد من أجل تحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي.

وأضاف: المباراة صعبة، لكن هذا يجعلها ممتعة مع حضور الجماهير الإماراتية والكويتية، وأتوقع مباراة تنافسية بين الطرفين، وهما يطمحان إلى الفوز، ومعنوياتنا عالية، وأتمنى كل التوفيق للفريق وأن نحقق النقاط الثلاث، وبالنسبة للضغوط فهذا أمر عادي في مثل هذه البطولات، ومنتخبنا يخوض البطولة من أجل اللقب حاله حال المنتخبات الأخرى، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنعمل على أن نذهب بعيداً في المسابقة.