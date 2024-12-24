جولة في المركز الإعلامي لبطولة «خليجي 26»

قام الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجولة في المركز الإعلامي الرئيسي لبطولة «خليجي 26»، للاطلاع على سير العملية الإعلامية المصاحبة للبطولة، حيث يتواجد عدد كبير من الإعلاميين الممثلين لكافة الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

وعبّر الشيخ مبارك الصباح عن سعادته وارتياحه بنجاح افتتاح البطولة، وتوفير كافة الأمور المتعلقة بالصحافة والإعلام، واستمع لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ومدى رضاهم التام عن التحضيرات التي قدمتها دولة الكويت لكافة الإعلاميين.

واختتم حديثه بالشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العريق، الذي يسهم بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز الهوية الخليجية ويؤكد عمق العلاقات الأخوية.