أودينيزي يُسقِط فيورنتينا في أرضه لأول مرة منذ 2007

عاد أودينيزي منتصرا من ملعب فيورنتينا للمرة الأولى منذ 2007، وذلك بعدما حول تخلفه إلى فوز 2-1 الإثنين في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فيورنتينا اللقاء على خلفية توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات بخسارته في المرحلة الماضية أمام بولونيا 0-1، وبالتالي كان يمني النفس بالعودة سريعا إلى سكة الانتصارات.

لكن أودينيزي الذي حقق انتصارا يتيما في المراحل السبع الماضية، خالف التوقعات وأسقط "فيولا" في معقله لأول مرة منذ تغلبه عليه 2-1 أيضا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بهدفي فابيو كوالياريلا وأيقونته أنتونيو دي ناتالي.

وبهزيمته الأولى على أرضه والثالثة هذا الموسم، تجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 31 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام يوفنتوس السادس وتسع نقاط خلف أتالانتا المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

واستهل فيورنتينا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء نفذها مويس كين وانتزعها سوتيل ريكاردو سوتيل من الدنماركي توماس كريستينسن بعد الاحتكام إلى "إي أيه آر"، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم بألوان "فيولا" الذي انتقل إليه الصيف المنصرم من يوفنتوس.

ولم يتمكن فيورنتينا من الوصول مجددا إلى شباك ضيفه، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف، ثم أطلق أودينيزي المواجهة من نقطة الصفر منذ الثواني الأولى للشوط الثاني بهدف للورنتسو لوكا بعد تمريرة من الهولندي يورغن إيكيلينكامب (49).

واكتملت المفاجأة حين سجل أودينيزي هدف التقدم في الدقيقة 57 من تسديدة جميلة من خارج المنطقة للقائد الفرنسي فلوريان توفان (57).

ورغم محاولاته العديدة، عجز فيورنتينا عن الوصول إلى الشباك وتجنب الهزيمة الثانية تواليا والثالثة للموسم.