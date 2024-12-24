أحمد اليوسف : لقاء منتخب الإمارات صعب

أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن الجميع كان متطلعاً لتحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام عمان، ولكن انتهت بالتعادل الإيجابي، وخرجنا «حبايب»، أغلقنا ملف المباراة بعدها مباشرة، من أجل التركيز على مباراة اليوم الصعبة أمام منتخب الإمارات القوي، وأحد المرشحين للتتويج بلقب البطولة، رغم تعادله هو الآخر في مباراة الافتتاح أمام المنتخب القطري.

كما أشاد بحفل افتتاح «خليجي 26»، قائلاً: وفقنا الله في حفل الافتتاح المبسط، لمدة 21 دقيقة، وبحضور الجماهير الخليجية، ونال الإشادة الكبيرة من الجميع، ووصلت الرسالة التي تضمّنها الحفل، بأننا أشقاء قبل البطولات.

كما حرص الشيخ أحمد اليوسف على وداع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بعد حضورهما حفل افتتاح بطولة «خليجي زين 26»، الذي استضافه استاد جابر الأحمد الدولي، السبت الماضي.