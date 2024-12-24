«شيّبتني كأس الخليج» كتاب جديد يروي الحكايات

يوثق كتاب «شيّبتني كأس الخليج.. دورة التاريخ والذكريات» للناقد الرياضي محمد الجوكر، التاريخ العريق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم على مر السنوات منذ انطلاقتها الأولى في العام 1970، وأهم محطاتها، علاوة على العلاقات التاريخية المتجذرة بين الأشقاء وبالأخص العلاقات الإماراتية الكويتية، واهتمام قادة دول الخليج بدعم الرياضة وتنميتها.

واستضافت «زين» الشريك الرسمي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ 26 بمقرها في الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، والمؤلف محمد الجوكر، وأعلنت دعمها للكتاب الذي يحتفي بالتراث الرياضي الخليجي، يأتي هذا الإصدار بالتزامن مع «خليجي زين 26» ليقدم للجمهور الخليجي والعربي عملاً أدبياً رياضياً يجمع بين الحنين إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل.