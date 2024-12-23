مشعل السبيعي: التنظيم يسير بشكل مبرمج طبقاً للجدول الزمني

أكد مشعل السبيعي، مدير بطولة «خليجي زين 26»، أن عملية التنظيم في البطولة يسير بشكل مبرمج طبقاً للجدول الزمني، لا سيما أن الأسرة الرياضية بالكويت، واللجان العاملة واللجنة العليا المنظمة للبطولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل، وتوجت كل الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية بحفل افتتاح مميز، نال استحسان الجميع، وإشادة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وكل الضيوف والمتابعين.

وقال السبيعي: «مشاركة الأشقاء في كأس الخليج بهذا التجمع الرياضي والثقافي والاجتماعي المميز تعد علامة فارقة في «خليجي زين 26»، وسنواصل العمل بالجودة ذاتها التي لمسها الجميع في اليوم الأول للبطولة، وسنحرص على حسن التنظيم حتى نهاية البطولة من خلال انسيابية ويسر حركة الجماهير من وإلى الملاعب، بالتنسيق مع اللجان الأمنية».