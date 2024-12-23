سلمان بن إبراهيم: كأس الخليج إرث رياضي

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «الفيفا»، أن كأس الخليج تمتلك أهمية كبيرة لكونها إرثاً رياضياً كبيراً، توارثته الأجيال جيلاً بعد جبل، وأسهمت بإحداث طفرة نوعية لكرة القدم في المنطقة الخليجية على مختلف الصعد الإقليمية والقارية والدولية.

وقال: «الأمر امتد إلى البنية التحتية الرياضية للدول الخليجية، التي تطورت بشكل كبير، مما مكنها من استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية»، مشيراً إلى دعم دولة الكويت ورعايتها لبطولة خليجي 26، مثمناً التنظيم المتميز وحفل افتتاح «خليجي زين 26»، وأوضح:

«الكويت قادرة على تحقيق أعلى درجات النجاح التنظيمي في الكأس الخليجية الـ 26، لما تمتلكه من كوادر وطنية ذات خبرات فنية وإدارية عالمية المستوى، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة».