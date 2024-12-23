رشيد جابر: منتخب عُمان قادر على الذهاب بعيداً

أكد رشيد جابر مدرب عُمان، أن أداء منتخب بلاده أمام الكويت أثبت أن الفريق لديه القدرة على الذهاب بعيداً في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، مشدداً على صعوبة مواجهة صاحب الأرض في مباراة الافتتاح، أول من أمس.

وسجل عصام الصبحي مهاجم عُمان هدفاً قرب نهاية الشوط الأول ليلغي هدف يوسف ناصر في التعادل 1-1 مع الكويت أمام نحو 42 ألف متفرج على ملعب جابر الأحمد الدولي، وأكد رشيد جابر أن المباراة أثبتت قدرة منتحب عُمان على اللعب بمستوى مرتفع والذهاب بعيداً في البطولة.

وأضاف: نثق في لاعبينا وقدرتهم على الذهاب بعيداً في هذه البطولة.ولم تكن بداية عُمان قوية في المباراة، بعدما استحوذت الكويت على الكرة وسجلت هدفاً لكن الفريق الزائر استعاد التوازن وتعادل من هجمة مرتدة قبل أن يسدد مرتين في العارضة.

وأوضح رشيد جابر، أن فريقه تأخر في الدخول في أجواء المباراة لكنه تحسن وكان الأفضل في الشوط الثاني خلال مواجهة «صعبة» لأنها كانت أمام مستضيف البطولة، ولم نكن في قمة تركيزنا، وفي الشوط الثاني كان التركيز جيداً.