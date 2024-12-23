«الأبيض» يتدرب على استاد اليرموك استعداداً لمواجهة الكويت

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني «الأبيض» تدريباً مساء أمس على استاد نادي اليرموك الرياضي بعد 24 ساعة من مباراته الافتتاحية أمام نظيره القطري في كأس الخليج العربي، أول من أمس، استعداداً للجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى أمام المنتخب الكويتي بعد غدٍ الثلاثاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الإحماء والتدريب بالكرة بإشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني، وطاقمه المعاون. ويعقد اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات الإمارات، والكويت، وقطر وسلطنة عمان، في المركز الإعلامي الملحق بفندق «كراون بلازا» في العاصمة الكويت، للكشف عن استعداداتهم لخوض الجولة الثانية في البطولة.

وأكد المدرب باولو بينتو، أن منتخبنا الوطني كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام نظيره القطري في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف الذي أحرزه المنتخب القطري كان إثر خطأ في التنظيم الدفاعي.

على جانب آخر، حقق المنتخب العراقي حامل اللقب فوزه الأول في «خليجي 26» على نظيره اليمني بهدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الكويت حتى الثالث من يناير المقبل. ويدين «أسود الرافدين» في الفوز إلى الهداف أيمن حسين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، وتصدر العراق ترتيب المجموعة الثانية مؤقتاً بثلاث نقاط قبل مواجهة السعودية والبحرين في وقت لاحق.