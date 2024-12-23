«ديوان الخليج».. نجوم الرياضة والفن والثقافة في قلب الحدث

تزامناً مع استضافة الكويت النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26»، انطلقت أمس أعمال «ديوان الخليج» بتنظيم مشترك بين الهيئة العامة للشباب ومؤسسة «ديوان هارفارد».

ويتضمن أنشطة رياضية وفعاليات ثقافية واجتماعية ويشهد حضوراً متميزاً لنجوم الرياضة والفن والثقافة في ملتقى يعقد على مدار أربعة أيام برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف عبدالله العدواني أن الملتقى يركز على الثقافة والفنون والعمل الشبابي، وهي قوة ناعمة للمجتمعات وركيزة للتطور الفكري والحضاري.

وقال بشار عبدالله المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف، خلال مشاركته في الملتقى إن الكويت أمام حدث استثنائي باستضافة النسخة الـ26 من كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أهمية «خيمة الخليج»، وما تمثله من فعاليات مصاحبة، كما تحدث عن خطوات صناعة النجم الرياضي.

وأشارت أسرار الأنصاري، المتحدثة باسم الهيئة العامة للشباب، إلى أن خيمة الخليج منصة تجمع الشباب الخليجي بمشاركة نحو 120 متحدثاً على مستوى الدول العربية، وفرصة لتنمية مهارات الشباب وتطوير أنفسهم وقدراتهم، والاستفادة من تجارب الآخرين، وأكدت حرص الهيئة العامة للشباب على دعم جميع المبادرات الشبابية، على غرار مبادرة مؤسسة «ديوان هارفادر» التي تتزامن مع استضافة الكويت فعاليات «خليجي زين 26»، وما يمثله الحدث من تجمع شبابي كبير على مستوى دول الخليج العربي.

وأوضح سعد الطامي، المدير التنفيذي لديوان الخليج، أن هذا الحدث يجمع أبناء الخليج تحت مظلة الحوار والتعاون يجسد روح الوحدة الخليجية ما يؤكد شعار البطولة الخليجية «المستقبل خليجي»، اعتزازاً بالهوية الخليجية.

واستعرض الإعلامي عبدالعزيز الغيامة، دور الإعلام التقليدي في تشكيل هوية الرياضة وأهمية تفاعل الجماهير في تعزيز هذه الهوية، وتحدث حول التحديات التي يواجهها الإعلام التقليدي في ظل التحول الرقمي السريع، مشيراً إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة للتكيف مع تفضيلات الجمهور المتغيرة، والحفاظ على النزاهة في عالم الإعلام الرياضي في محور أهمية النزاهة والمصداقية، وضرورة الحفاظ عليهما في ظل الضغوطات التجارية وغيرها التي قد تؤثر على جودة المحتوى الإعلامي.