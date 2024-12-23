«الأزرق» أغلق صفحة التعادل مع عمان ويستعد لمواجهة منتخبنا

أغلق منتخب الكويت «الأزرق» صفحة مباراته الأولى أمام منتخب عمان في افتتاح منافسات «خليجي زين 26»، التي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير المقبل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وفقد خلالها تحقيق فوز مهم كان سيسهم في التأهل للدور قبل النهائي.

وخاض الفريق تدريباً استشفائياً أمس في مقر إقامة الوفد، على أن يخوض التدريب الأساسي لمواجهة الإمارات مساء اليوم. يدخل منتخب الكويت مرحلة الإعداد النهائية لخوض مواجهة منتخبنا الوطني غداً الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات، والتي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.

وأكد الإسباني خوان بيتزي، مدرب الكويت، أن فريقه واجه بعض الإصابات المؤثرة في لقاء عمان، وهو ما دفعه إلى إجراء بعض التبديلات المبكرة، خاصة إخراج لاعب الوسط رضا هاني، لإصابته بآلام في الكتف، موضحاً أن المهاجم يوسف ناصر لم يكن جاهزاً بالصورة الكاملة، نظراً لعودته من الإصابة قبل فترة قليلة من انطلاق البطولة، ولكن باقي التبديلات كانت طبيعية ولأغراض فنية، مبيناً أن «الأزرق» قدم أداء مميزاً في الشوط الأول وكانت له الأفضلية، ونجح في التسجيل المبكر، ولكن المنتخب العماني يمتلك جودة كبيرة أعادته في المباراة.

واعترف بيتزي بأن تراجع المردود في الشوط الثاني جاء بداعي التراجع البدني، نظراً للجهد الكبير من اللاعبين في الشوط الأول، وهذا الأمر عمل عليه قبل مواجهة الغد أمام المنتخب الإماراتي. وشدد بيتزي خلال اجتماعه باللاعبين على أهمية التركيز في مواجهتي الإمارات، ثم المنتخب القطري، في ظل وجود الدعم الجماهيري الكبير.

ضربة موجعة

تلقى الجهاز الفني ضربة موجعة قبل مباراته أمام المنتخب الإماراتي، فحسب الجهاز الطبي لمنتخب الكويت بقيادة الدكتور عبدالمجيد البناي، خرج اللاعب حسن حمدان من حسابات الجهاز الفني بعد تجدد إصابته في الكاحل.

وسيخوض اللاعب برنامجاً علاجياً لأكثر من أسبوعين للتعافي من الإصابة التي لحقت به واستدعت خروجه من مباراة عمان، وكشف الجهاز الطبي أن اللاعب رضا هاني اشتكى من إصابة في الكتف ما بين شوطي لقاء عمان، وهو ما استدعى تبديل اللاعب، وسيتحدد موقفه من المشاركة في مباراة الإمارات حسب نتائج الكشف الطبي اليوم.

فوز

من جهته، كشف رشيد جابر، مدرب منتخب عمان، أن فريقه كان يستحق الفوز، وعودة اللاعبين بعد تأخرهم بهدف دليل على قدرتهم رغم غياب التركيز في الشوط الأول وتلقي هدف مبكر، مشيراً إلى أن طبيعة المباريات الافتتاحية وصعوبتها، خصوصاً أمام أصحاب الأرض، كان لها أثر سلبي في اللاعبين. وقال: دخلنا مباراة الكويت بهدف الفوز وليس التعادل، ونتطلع إلى التركيز على مواجهة قطر المقبلة التي تعد مفترق طرق، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على المضي قدماً في البطولة حتى الأدوار النهائية.