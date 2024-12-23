«الأبيض» أضاع فوزاً كان في المتناول أمام «العنابي»

أضاع منتخبنا الوطني «الأبيض» فوزاً كان في المتناول أمام شقيقه المنتخب القطري، أول من أمس، على ملعب استاد جابر المبارك ضمن مباريات المجموعة الأولى في «خليجي زين 26».

وذلك قياساً على السيطرة الميدانية التي فرضها منتخبنا، خصوصاً في الشوط الثاني وإضاعته فرصاً عدة، في حين تراجع المنتخب القطري بصورة جماعية لحماية منطقته ومحاولة فك الضغط الهجومي المتصل الذي مارسه زملاء يحيى الغساني، رجل المباراة الأول وصاحب هدف التعادل الرائع.

وسيتعين على منتخبنا تحقيق الفوز في المباراة الثانية أمام المنتخب الكويتي المستضيف، غداً الثلاثاء في ثاني مباريات المجموعة الأولى، ليضمن صعوده إلى المرحلة التالية من المنافسة بعد أن تساوت فرق المجموعة الأربعة بنقطة وهدف لكل منتخب.

ورغم بدايته المتعثرة وتخلفه بهدف فإن منتخبنا دخل إلى أجواء المباراة وهيمن على مجريات اللعب، واضعاً المنتخب القطري تحت الضغط المتصل، حتى تمكن من إدراك التعادل بمهارة عالية للاعبه الغساني، واستمرت سيطرته في الشوط الثاني، لكنه افتقد للنجاعة الهجومية واللمسة الأخيرة لترجمة الفرص التي سنحت له مكتفياً بنتيجة التعادل.

مواجهة

من جانبه، أكد المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني، صعوبة المباراة كونها مواجهة جمعت منتخبين قويين، وقال: كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل قياساً بما قدمه فريقنا الذي سيطر على معظم فترات اللقاء، غير أننا تلقينا هدفاً بخطأ في التنظيم الدفاعي، وعموماً أنا سعيد بالمردود الذي قدمه اللاعبون.

وأضاف: كان المنتخب القطري منافساً قوياً مقارنة بآخر مباراتين جمعتنا به، إذ اعتمد استراتيجية مختلفة، ولجأ غالباً إلى الدفاع المحكم والضغط العالي وإغلاق منطقته مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وصنع هجمة واحدة في الشوط الثاني، بينما تحكم فريقنا في المباراة وصنع فرصاً عدة لم يوفق في ترجمتها، وحالياً علينا أن نغلق ملف هذه المباراة ونتجه بتفكيرنا وتركيزنا للمباراة التالية أمام المنتخب الكويتي.

نتيجة

بدورهم، عبر عدد من لاعبي الأبيض الإماراتي عن أسفهم وعدم رضاهم عن نتيجة التعادل، وأكدوا أنهم كانوا يستحقون نتيجة أفضل، وقال يحيى نادر، لاعب خط الوسط، إنهم كانوا يتطلعون للفوز وعملوا من أجله، غير أنهم لم يوفقوا في ترجمة السيطرة الميدانية التي كانوا عليها، خصوصاً في الشوط الثاني.

وأوضح أنهم سيعملون بكل جهدهم من أجل التعويض في المباراة المقبلة أمام الكويت، وهو ما يتطلب التركيز والقتال.

وأوضح خالد الظنحاني أن البداية خلال ربع الساعة الأولى لم تكن جيدة، لكنهم بعد ذلك سيطروا على مجريات اللعب وحاولوا كثيراً، وتعددت محاولاتهم أكثر بعد هدف التعادل، ولكن لم يوفقوا، لتنتهي المباراة بنتيجة لم نكن نتمناها، غير أننا سنعمل من أجل التعويض في المباراة المقبلة، لأننا نرغب في الذهاب بعيداً والتتويج بلقب البطولة، والمطلوب العمل بجدية وتركيز كبيرين من أجل الوصول لهدفنا.