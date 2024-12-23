الوصل يتخطى بني ياس بثلاثية.. والعين يهزم الجزيرة بهدف سفيان

فاز الوصل على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب ‫ربع‬ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، التي أقيمت على استاد زعبيل أمس، ليضع «الإمبراطور» قدماً في نصف نهائي المسابقة، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب بني ياس يوم 30 من الشهر الجاري.

وفي مواجهة ثانية، فاز العين على ضيفه الجزيرة 0-1 في الدور ذاته، نال خلالها الزعيم الأفضلية في الشوط الأول الذي شهد هدف فوزه عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 10، ويلتقي الفريقان مجدداً في جولة الإياب الاثنين المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المنافسة.

على جانب آخر، يبحث شباب الأهلي وضيفه النصر عن نتيجة مطمئنة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما يلتقي الفريقان على ملعب استاد راشد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم.

وذلك لتسهيل المهمة في لقاء الإياب المقرر في التوقيت نفسه 29 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر. في اللقاء الثاني يلتقي الوحدة ضيفه الشارقة عند الرابعة و50 دقيقة مساء اليوم، ضمن مواجهات الدور ذاته، في مباراة قوية تأتي بعد أيام قليلة من لقاء الفريقين في بطولة الدوري، والذي فاز به الشارقة 0-2، الأمر الذي يشعل المواجهة وسط رغبة كل فريق في المضي قدماً بالمنافسة نحو منصات التتويج.