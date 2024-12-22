دورتموند يفوز على فولفسبورج بثلاثية بعشرة لاعبين

سجل بروسيا دورتموند ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 3-1 على مضيفه فولفسبورج ويحقق أول انتصار خارج ملعبه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم رغم لعبه بعشرة لاعبين بعد ساعة من البداية ليتقدم للمركز السادس اليوم الأحد.

وسجل دونييل مالين وماكسيميليان بيير ويوليان براندت ثلاثية دورتموند الذي طُرد لاعبه باسكال جروس في الدقيقة 62 بعد دقائق من تسجيل دينيس فافرو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

وعاد دورتموند للانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية ورفع رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة ليحتل آخر المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا، بينما ظل فولفسبورج في المركز 11 برصيد 21 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي سحق رازن بال شبورت لايبزيج 5-1 يوم الجمعة الماضي، المسابقة برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وكانت البداية بطيئة في ملعب فولكسفاجن أرينا، ولم ينجح أي من الفريقين في اختبار حارسي المرمى في أول 20 دقيقة.

لكن مالين توج عودته للتشكيلة الأساسية لدورتموند بشكل رائع، وافتتح التسجيل بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 25.

وضاعف ماكسيميليان بيير النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة ارتطمت في القائم قبل أن تسكن الشباك قبل أن يصنع هدفا لبراندت، الذي عاد للملاعب بعد شهر من الغياب للإصابة، ليسجل في الدقيقة 30.

وسنحت أول فرصة حقيقة لأصحاب الأرض بعد الاستراحة عبر البديل لوكاس نميتشا الذي أطلق تسديدة من وضع انفراد أنقذها جريجور كوبل حارس دورتموند ببراعة.

وبعد فترة وجيزة قلص فولفسبورج النتيجة بضربة رأس من فافرو إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وبعد أربع دقائق أخرى، لعب بروسيا بعشرة لاعبين بعد طرد جروس بسبب خطأ ضد نميتشا لكن فولفسبورج أخفق في استغلال الزيادة العددية.