البلجيكي دي كيتلار يقود أتالانتا لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي

قاد البلجيكي شارل دي كيتلار فريقه أتالانتا لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من نابولي بتسجيله هدفين في الفوز الحادي عشر تواليا والذي جاء على حساب ضيفه إمبولي 3-2 الاحد، في منافسات المرحلة السابعة عشرة.

وسجل دي كيتلار الهدفين الاول والثالث (34 و86)، وأضاف زميله النيجيري أديمولا لوكمان، المتوّج أخيرا بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، الثاني (45+1) رافعا رصيده إلى 12 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسجل لورنتسو كولومبو (13) وسيباستيانو إسبوسيتو (57 من ركلة جزاء) هدفي إمبولي.

ورفع أتالانتا سلسلة انتصاراته القياسية في الدوري إلى 11 فوزا تواليا، وبات أول فريق يحقق هذا الانجاز منذ نابولي في موسم 2022-2023 الذي شهد تتويجه بلقبه الثالث في تاريخه.

ولم يتنازل أتالانتا عن النقاط الثلاث في "سيري أ" منذ 28 ايلول/سبتمبر الماضي وتعادله مع بولونيا (1-1) في المرحلة السادسة.

واستعاد رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني المركز الأول من نابولي بالذات الفائز على جنوى 2-1 السبت، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الجنوبي. ويحتل إنتر حامل اللقب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، علما انه يستضيف كومو الإثنين في ختام المرحلة ويملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

وكان أتالانتا، المتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، سحق في منتصف الاسبوع منافسه تشيزينا من الدرجة الثانية 6-1 في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

-روما يكرم وفادة بارما بخماسية-وعاد روما الى سكة الانتصارات بإكرامه وفادة ضيفه بارما بخماسية نظيفة بنكهة أرجنتينية بينها ثنائية لصانع الألعاب باولو ديبالا على الملعب الأولمبي في العاصمة.

وحسم روما نتيجة المباراة في شوطها الاول وبهدفين مبكرين حملا توقيع ديبالا في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع المجري بوتوند بالوغ، والدولي البلجيكي أليكسيس سالميكرز بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من المدافع الاسباني أنخيلينو (13).

وعزز ديبالا تقدم روما مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمتابعته بيسراه من مسافة قريبة كرة من الأوكراني أرتيم دوفبيك (51)، قبل أن يضيف الأرجنتيني الآخر لياندرو باريديس الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سالميكرز بعرقلته من المدافع الروماني فالنتين ميخايلا (74).

وختم دوفبيك المهرجان بتسجيله الهدف الخامس اثر تلقيه كرة من ديبالا امام المرمى المشرع اماه فتابعها بركبته اليسرى (83).

واستعاد رجال المدرب كلاوديو رانييري توازنهم عقب الخسارة القاتلة أمام مضيفه كومو الصاعد حديثا الى دوري الاضواء بهدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بدل الضائع الاخيرة في المرحلة الماضية.

وهو الفوز الثاني لروما خمس مباريات حتى الآن في الدوري بقيادة رانييري الذي استلم المهمة خلفا للكرواتي إيفان يوريتش المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

كما هو الفوز الثاني تواليا والرابع لنادي العاصمة في مبارياته الثماني بإشراف رانييري في مختلف المسابقات بعد تغلبه على ليتشي 4-1 في المرحلة الخامسة عشرة وسمبدوريا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وسبورتينغ براغا البرتغالي 3-0 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مقابل تعادل مع توتنهام الانكليزي 2-2 في المسابقة القارية وثلاث هزائم امام نابولي 0-1 وأتالانتا 0-2 وكومو.

ورفع روما رصيده الى 19 نقطة وصعد الى المركز الحادي عشر مقابل 15 نقطة لبارما الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والثامنة هذا الموسم فبقي في المركز الخامس عشر.

وفي صراع النجاة، فاز فينيتسيا على ضيفه كالياري 2-1.

وأنعش فينيتسيا وصيف القاع الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم آماله بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن كالياري الثامن عشر.

ويلعب لاحقا مونتسا متذيل الترتيب مع يوفنتوس السادس.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي فيورنتينا مع أودينيزي، وإنتر مع كومو.