سجل هدفين وصنع مثلهما.. صلاح يقود ليفربول لسحق توتنهام بسداسية

عاد النجم الدولي المصري محمد صلاح للتوهج من جديد مع فريقه ليفربول، بعدما أحرز هدفين وصنع مثلهما، خلال فوزه الكبير 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 23، وأضاف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36، لكن جيمس ماديسون قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 41.

وسرعان ما عاد ليفربول لفرض هيمنته من جديد، بعدما أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من صناعة صلاح.

وأضاف (الفرعون المصري) الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 54 و61 على الترتيب، لينفرد بقمة ترتيب هدافي البطولة العريقة خلال الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بجائزة الهداف في الموسمين الماضيين.

واستغل توتنهام تراجع أداء لاعبي ليفربول نسبيا، ليسجل السويدي ديان كولسيفيسكي والإنجليزي دومينيك سولانكي الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 72 و83 على الترتيب.

وعاد دياز لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف السادس لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، مختتما بذلك مهرجان أهداف فريق المدرب الهولندي أرني سلوت في المباراة.

وبذلك، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، عقب تعادله 3 / 3 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، و2 / 2 مع ضيفه فولهام، في مباراتيه الأخيرتين.

وعزز ليفربول، الذي مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع جاره اللدود إيفرتون، موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه تشيلسي إلى 4 نقاط، ليمنح هدية أعياد الميلاد لجماهيره التي تطمح لاستعادة الفريق الأحمر لقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب ليفربول، الذي أطلق لاعبوه أكثر من تسديدة على مرمى توتنهام خلال الدقائق الأولى، فيما قاد صلاح هجمة عنترية للضيوف في الدقيقة 17، حينما راوغ أكثر من مدافع بمهارة، قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء، وهو في وضع انفراد بالمرمى، لكن الكرة ارتطمت في القائم.

وترجم ليفربول سيطرته المبكرة على اللقاء، عقب تسجيل لويس دياز الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 23.

وتسلم دياز تمريرة عرضية من الجهة اليمنى عبر ترينت أليسكندر أرنولد من جهة اليمين ليقابلها بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

واصل ليفربول هجومه المكثف في محاولة لاستغلال حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو توتنهام في اللقاء، ليضيف أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 36.

ومن كرة عرضية من أندرو روبيرتسون من جهة اليسار مهدها دومينيك سوبوسلاي برأسه من يمين منطقة الجزاء وأكملها ماك أليستر بضربة رأس سكنت يسار المرمى.

حاول توتنهام العودة للقاء واستعادة اتزانه من جديد، حيث سدد هيونج مين سون من داخل المنطقة في الدقيقة 39، ذهبت لركلة مرمى، قبل أن يحرز جيمس ماديسون الهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 41.

واستغل ماديسون خطأ من ماك أليستر في الخروج بالكرة فاستخلصها من أمامه، وسدد كرة قوية سكنت المرمى.

وسرعان ما استعاد ليفربول نشاطه الهجومي من جديد، ليحرز سوبوسلاي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتلقى اللاعب المجري تمريرة رائعة من صلاح، ليصبح في انفراد تام بالمرمى ليسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3 / 1.

واستمرت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث أحرز صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، حيث تابع تمريرة عرضية من زميله الهولندي كودي جاكبو من يسار منطقة الجزاء أبعدها دفاع توتنهام لتصل الكرة لـ(الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، ويسدد وهو على بعد خطوات من المرمى، ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وعاد صلاح للتسجيل مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 61، حيث تسلم تمريرة عرضية من سوبوسلاي من يسار منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة ارضية سكنت منتصف المرمى.

حاول لاعبو توتنهام استغلال حالة الهدوء النسبي في أداء لاعبي ليفربول، ليحرز ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 72، حيث تلقى اللاعب السويدي تمريرة ساقطة من سولانكي، ليقابلها بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

تواصلت محاولات توتنهام من أجل تقليص الفارق أكثر، حتى تحقق له ما أراد بعدما أضاف دومينيك سولانكي الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وتلقى سولانكي كرة عرضية من تيمو فيرنر من جهة اليسار، قابلها برينان جونسون بضربة رأس من يمين منطقة الجزاء وصلت للاعب الإنجليزي، الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وظلت الإثارة قائمة في اللقاء، بعدما أحرز لويس دياز الهدف السادس لليفربول في الدقيقة 85، مستغلا تمريرة رائعة من محمد صلاح، لينفرد على إثرها بالمرمى من يمين منطقة الجزاء، قبل أن يسدد تصويبة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.