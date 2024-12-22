ريال مدريد يهزم إشبيلية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري

سجل كيليان مبابي هدفا واحدا ولعب تمريرة حاسمة واحدة في فوز ريال مدريد 4-2 على إشبيلية ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد المتصدر قبل التوقف الشتوي.

وأطلق مبابي تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة العاشرة قبل أن يحرز فيدريكو بالبيردي هدفا بتسديدة من مسافة بعيدة بعد 10 دقائق. وأضاف رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 34 مستغلا عرضية من لوكاس فاسكيز.

وقلص إشبيلية الفارق بعد دقيقة واحدة عن طريق إيساك روميرو قبل أن يحرز براهيم دياز الهدف الثالث لصالح ريال في الدقيقة 53 مكللا هجمة ذكية تعاون فيها مبابي وفاسكيز.

وسجل دودي لوكباكيو الهدف الثاني لصالح إشبيلية في الدقيقة 85، لكن ريال حافظ على تقدمه ليفوز بالمباراة ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين أمام برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث بعد خسارته 2-1 أمام أتليتيكو أمس السبت.