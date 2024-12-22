إيفرتون يتعادل مع تشيلسي ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي

أوقف إيفرتون صحوة تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحرمه من التقدم للصدارة، ولو بصورة مؤقتة، مانحا هدية ثمينة لجاره اللدود ليفربول.

وفرض إيفرتون التعادل بدون أهداف على ضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، بالمرحلة الـ17 للمسابقة على ملعب (جوديسون بارك).

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي تشيلسي، الذي كان يطمح لحصد انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي بات بإمكانه توسيع الفارق مع نظيره اللندني إلى 4 نقاط، حال فوزه على توتنهام في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون، إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز المؤخرة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.